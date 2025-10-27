رئیس پارک فناوری پردیس گفت: منطقه بین‌المللی با اجرای برنامه‌های یک‌ساله و هدفمند، مسیر ارتقای توانمندی‌های فردی و دانش‌آموزان مستعد علمی را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فعالیت‌های پارک فناوری پردیس در حوزه دانش‌آموزی اظهار کرد: کاری که در این حوزه دنبال می‌شود، صرفاً شناسایی و تقدیر از دانش‌آموزان برگزیده نیست، بلکه مسیری هدفمند و بلندمدت برای آنها طراحی شده است.

او ادامه داد: در این مسیر، دانش‌آموزان منتخب پس از شناسایی، وارد برنامه‌ای یک‌ساله می‌شوند که در آن، توانمندی‌های فردی و علمی آنان به‌صورت مستمر ارتقا پیدا می‌کند. این فرایند به آنها کمک می‌کند تا برای ورود به دانشگاه و سپس حضور مؤثر در فضای کار، آمادگی بیشتری داشته باشند.

رئیس پارک فناوری پردیس افزود: اگرچه فعالیت‌های این طرح در قالب رقابت و تمرین شکل می‌گیرد، اما هدف صرفاً کسب جایزه یا شرکت در یک رویداد نیست؛ بلکه این مسیر آموزشی و مهارتی، پس از پایان مسابقات، به زنجیره‌ای از برنامه‌های تکمیلی منتهی می‌شود که زمینه رشد علمی و فردی دانش‌آموزان برتر را فراهم می‌کند.

به گفته صفاری‌نیا، دانش‌آموزانی که از پشتوانه علمی قوی‌تری برخوردارند، می‌توانند توانمندی‌های خود را در مسیر آینده حرفه‌ای و دانشگاهی‌شان بیش از پیش گسترش دهند.

برچسب ها: علم و فناوری ، دانش بنیان
خبرهای مرتبط
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
برگزیده شدن ۳۳ گروه دانش‌بنیان در دومین رویداد ملی رعنا + فیلم
آغاز رقابت‌های المپیک فناوری + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راز دنباله‌دار فراری: آیا توسط خورشید نابود شد یا زنده مانده است؟
قابلیت جدید اینستاگرام برای بازگشت به Reels‌های مشاهده شده
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند
حنا: سلاحی امیدوارکننده علیه یک بیماری جدی
خوراکی‌هایی که باروری مردان را تقویت می‌کنند
انقلاب صنعتی چهارم؛ ضرورتی استراتژیک برای حفظ جایگاه ایران در جهان آینده
مرور خواص روغن سیر بر استخوان و مفاصل + فیلم
ایران در صنعت داروسازی منطقه‌ای، جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد
مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد علمی امکان‌پذیر است
لزوم داشتن آگاهی‌های اولیه در برابر بروز تشنج برای اطرافیان + فیلم
آخرین اخبار
لزوم داشتن آگاهی‌های اولیه در برابر بروز تشنج برای اطرافیان + فیلم
انقلاب صنعتی چهارم؛ ضرورتی استراتژیک برای حفظ جایگاه ایران در جهان آینده
مرور خواص روغن سیر بر استخوان و مفاصل + فیلم
اسرار «باران خورشیدی» مرموز در فضا مشخص شد
دانش‌آموزان امروز، فناوران فردا؛ برنامه هدفمند منطقه بین‌المللی برای آینده‌سازان کشور
قابلیت جدید اینستاگرام برای بازگشت به Reels‌های مشاهده شده
ایران در صنعت داروسازی منطقه‌ای، جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند
حنا: سلاحی امیدوارکننده علیه یک بیماری جدی
خوراکی‌هایی که باروری مردان را تقویت می‌کنند
مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد علمی امکان‌پذیر است
راز دنباله‌دار فراری: آیا توسط خورشید نابود شد یا زنده مانده است؟
ضرورت تصویب رشته دکترای حرفه‌ای کاردرمانگرها/ معوقات بیمه‌ای از مشکلات جدی کاردرمانگر‌ها است
رقابت ۱۲۰۰ نخبه فناور و شناسایی استعدادهای بین‌المللی در دومین المپیک فناوری پردیس
وزیر ارتباطات: نتایج اتصال به فیبرنوری به مردم گزارش داده می‌شود
لزوم مقابله مؤثر با پشه آئدس و پیشگیری از طغیان تب دنگی
اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعدادهای برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان
عضویت سازمان نظام پزشکی ایران در انجمن پزشکی جهانی
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس