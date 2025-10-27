باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ مهدی صفارینیا، رئیس پارک فناوری پردیس در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فعالیتهای پارک فناوری پردیس در حوزه دانشآموزی اظهار کرد: کاری که در این حوزه دنبال میشود، صرفاً شناسایی و تقدیر از دانشآموزان برگزیده نیست، بلکه مسیری هدفمند و بلندمدت برای آنها طراحی شده است.
او ادامه داد: در این مسیر، دانشآموزان منتخب پس از شناسایی، وارد برنامهای یکساله میشوند که در آن، توانمندیهای فردی و علمی آنان بهصورت مستمر ارتقا پیدا میکند. این فرایند به آنها کمک میکند تا برای ورود به دانشگاه و سپس حضور مؤثر در فضای کار، آمادگی بیشتری داشته باشند.
رئیس پارک فناوری پردیس افزود: اگرچه فعالیتهای این طرح در قالب رقابت و تمرین شکل میگیرد، اما هدف صرفاً کسب جایزه یا شرکت در یک رویداد نیست؛ بلکه این مسیر آموزشی و مهارتی، پس از پایان مسابقات، به زنجیرهای از برنامههای تکمیلی منتهی میشود که زمینه رشد علمی و فردی دانشآموزان برتر را فراهم میکند.
به گفته صفارینیا، دانشآموزانی که از پشتوانه علمی قویتری برخوردارند، میتوانند توانمندیهای خود را در مسیر آینده حرفهای و دانشگاهیشان بیش از پیش گسترش دهند.