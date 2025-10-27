باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیر پشتیبانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها در گفت‌وگویی خبری ضمن تبریک میلاد با برکت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها اظهار کرد: به مناسبت این روز فرخنده، ۲۵ هزار بسته کیک در حرم مطهر تولید و در میان زائران و گروه‌های مختلف مردمی توزیع شد.

وی افزود: طول این کیک ۶۰۰ متر بود و پخت و آماده‌سازی آن با همکاری ۱۵۰ نفر از خادمان افتخاری آستان مقدس بانوی کرامت انجام گرفته است.

مدیر پشتیبانی حرم مطهر با اشاره به جنبه مردمی این اقدام گفت: بانی اصلی این طرح، مردم مؤمن و نیکوکار قم بودند که با نذورات خود زمینه اجرای این اقدام زیبا و معنوی را فراهم کردند.

وی ادامه داد: بخشی از این کیک‌ها میان زائران و خادمان حرم توزیع شد و بخش دیگری نیز برای بیماران در بیمارستان‌ها، ایتام، مجموعه‌های پدافند و عموم مردم قم در برخی محلات ارسال گردید تا همه بتوانند در شادی میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها سهیم باشند.

مدیر پشتیبانی حرم مطهر در پایان تصریح کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی جلوه‌ای از همدلی، مهرورزی و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام است و آستان مقدس بانوی کرامت همواره تلاش دارد با برنامه‌های فرهنگی و مردمی، شور و نشاط معنوی را در میان زائران تقویت کند.