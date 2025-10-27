مدیر پشتیبانی حرم مطهر بانوی کرامت از پخت کیک ۶۰۰ متری به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها خبر داد و گفت: این کیک در قالب ۲۵ هزار بسته در بین زائران و مجاوران توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیر پشتیبانی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها در گفت‌وگویی خبری ضمن تبریک میلاد با برکت حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها اظهار کرد: به مناسبت این روز فرخنده، ۲۵ هزار بسته کیک در حرم مطهر تولید و در میان زائران و گروه‌های مختلف مردمی توزیع شد.

وی افزود: طول این کیک ۶۰۰ متر بود و پخت و آماده‌سازی آن با همکاری ۱۵۰ نفر از خادمان افتخاری آستان مقدس بانوی کرامت انجام گرفته است.

مدیر پشتیبانی حرم مطهر با اشاره به جنبه مردمی این اقدام گفت: بانی اصلی این طرح، مردم مؤمن و نیکوکار قم بودند که با نذورات خود زمینه اجرای این اقدام زیبا و معنوی را فراهم کردند.

وی ادامه داد: بخشی از این کیک‌ها میان زائران و خادمان حرم توزیع شد و بخش دیگری نیز برای بیماران در بیمارستان‌ها، ایتام، مجموعه‌های پدافند و عموم مردم قم در برخی محلات ارسال گردید تا همه بتوانند در شادی میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها سهیم باشند.

مدیر پشتیبانی حرم مطهر در پایان تصریح کرد: اجرای چنین برنامه‌هایی جلوه‌ای از همدلی، مهرورزی و ارادت مردم به خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام است و آستان مقدس بانوی کرامت همواره تلاش دارد با برنامه‌های فرهنگی و مردمی، شور و نشاط معنوی را در میان زائران تقویت کند.

برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، پخت کیک ، میلاد حضرت زینب
رونمایی از کتاب «اسرار ملکوت» در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)در قم
نقد و بررسی کتاب و این گونه است زینب در قم
رزمایش همدلی در قم؛ توزیع بیش از سه هزار بسته معیشتی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)
رونمایی از کتاب «اسرار ملکوت» در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)در قم
مقابله با تهدیدات دشمن نیازمند آگاهی نسل جوان است
طلبه فیلمساز در جشنواره فیلم کوتاه تهران درخشید
نقد و بررسی کتاب و این گونه است زینب در قم
۹ هزار دانش‌آموز قمی وارد دنیای هوش مصنوعی شدند
بارگیری نخستین محموله صادراتی شمش فولادی از قم به ترکیه
رزمایش همدلی در قم؛ توزیع بیش از سه هزار بسته معیشتی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)
آخرین روند رسیدگی به پرونده پر سر و صدای «گوهر ناز» در قم
درخشش جوان قمی در مسابقات «ای فوتبال» المپیک آسیایی
پایان مسابقات قرآنی جامعه کار و کارگری استان قم
پخت کیک ۶۰۰ متری به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س)در قم
پایان مسابقات قرآنی جامعه کار و کارگری استان قم
آخرین روند رسیدگی به پرونده پر سر و صدای «گوهر ناز» در قم
درخشش جوان قمی در مسابقات «ای فوتبال» المپیک آسیایی
رزمایش همدلی در قم؛ توزیع بیش از سه هزار بسته معیشتی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س)
نقد و بررسی کتاب و این گونه است زینب در قم
رونمایی از کتاب «اسرار ملکوت» در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)در قم
مقابله با تهدیدات دشمن نیازمند آگاهی نسل جوان است
بارگیری نخستین محموله صادراتی شمش فولادی از قم به ترکیه
۹ هزار دانش‌آموز قمی وارد دنیای هوش مصنوعی شدند
طلبه فیلمساز در جشنواره فیلم کوتاه تهران درخشید
پلمب یک واحد صنعتی آلاینده هوا در شهرک صنعتی محمودآباد قم