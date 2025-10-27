دانشمندان می‌گویند بارانی که بر خورشید می‌بارد، ممکن است ناشی از فوران عناصر داغی باشد که با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ دانشمندان دانشگاه هاوایی فاش کرده‌اند که «بارانی که بر خورشید می‌بارد، ممکن است ناشی از فوران عناصر داغی باشد که با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند و یکی از مرموزترین پدیده‌های خورشیدی را روشن می‌کنند.

این کشف هیجان‌انگیز بخشی از تحقیقات جدید انجام شده توسط ستاره‌شناسان دانشگاه هاوایی است که نشان دادند راز این «باران خورشیدی» ممکن است در جریان‌های پرسرعت عناصر سنگین مانند آهن، سیلیکون و منیزیم باشد که به طور نامنظم در تاج خورشید حرکت می‌کنند.

این باران خورشیدی با همتای زمینی خود متفاوت است. این باران از پلاسمای بسیار داغی تشکیل شده است که به میلیون‌ها درجه می‌رسد و از لایه‌های بیرونی جو خورشید به سمت سطح آن سقوط می‌کند.

در طول این سقوط، پلاسمای باردار الکتریکی خطوط درخشانی را ترسیم می‌کند که میدان‌های مغناطیسی پنهان خورشید را آشکار می‌کند و قوس‌های عظیمی را تشکیل می‌دهد که می‌توانند تا پنج برابر اندازه زمین ارتفاع داشته باشند.

آنچه این کشف را انقلابی می‌کند این است که فرضیات علمی قبلی را که توزیع عناصر در تاج خورشید را ثابت و بدون تغییر می‌دانستند، به چالش می‌کشد. دانشمندان از طریق مدل‌های کامپیوتری پیشرفته دریافتند که اجازه دادن به تغییر غلظت عناصر در طول زمان منجر به تشکیل باران تاجی تنها در ۳۵ دقیقه می‌شود، در حالی که مدل‌های مرسوم برای توضیح همین پدیده ساعت‌ها یا روز‌ها طول می‌کشید.

دانشمندان این مکانیسم را با این جمله توضیح می‌دهند که غلظت ناگهانی عناصری مانند آهن در بالای حلقه‌های تاجی منجر به افزایش اتلاف انرژی تابشی و در نتیجه افت شدید دما می‌شود. این به نوبه خود منجر به خروج مواد بیشتر و تسریع سرمایش می‌شود و در نهایت منجر به تراکم پلاسما و ریزش آن به صورت «باران خورشیدی» می‌شود.

اهمیت این کشف محدود به درک پدیده باران خورشیدی نیست؛ بلکه به بازنگری مدل‌هایی برای توضیح گرمایش تاج خورشیدی نیز گسترش می‌یابد که دانشمندان را برای دهه‌ها متحیر کرده است. دانشمندان می‌گویند این کشف می‌تواند کلید درک عمیق‌تر از عملکرد خورشید و توضیح بسیاری از پدیده‌های مرموزی باشد که هنوز علم را گیج کرده‌اند.

منبع: Science Alert

