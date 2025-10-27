شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در متناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی ابراز نارضایتی کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سالانه حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، با تداوم اجرای طرح متناسبسازی، میزان دریافتی بازنشستگان افزایش مییابد. اما گاهی اوقات این موضوع به فراموشی سپرده شده و بازنشستگان همچنان در انتظار افزایش متناسب سازی هستند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است جمعی از بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی از تاخیر در متناسب سازی حقوق ابراز نارضایتی کردند و خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
ما جمعی از بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی، با نهایت ادب و احترام، به استحضار میرسانیم که درفرآیند متناسب سازی حقوق بازنشستگان که در سال گذشته و سال جاری انجام پذیرفته است، متأسفانه بیعدالتیها و اجحافهایی در حق بازنشستگان این وزارتخانه رخ داده است. بر اساس امتیازبندی انجامشده از سوی سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور، تفاوتها و تبعیضهایی ایجاد شده که موجب کاهش محسوس مزایای دریافتی بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی، نسبت به سایر دستگاههای اجرایی گردیده است. ما بازنشستگان این وزارتخانه، بهویژه دربخش راهداری، بیش از سه دهه از عمر خود را با صداقت و فداکاری در سختترین شرایط جوی، از سرمای طاقتفرسای زمستان تا گرمای سوزان تابستان، در خدمت مردم و حفظ ایمنی جادهها سپری کردهایم. با این حال، متأسفانه در حال حاضر میانگین حقوق دریافتی بسیاری از ما کمتر از۱۷میلیون تومان در ماه است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بالای تورم، تأمین هزینههای معیشت و زندگی روزمره را برایمان بسیار دشوار ساخته است؛ لذا از حضرتعالی تقاضا داریم دستور فرمایید موضوع امتیازبندی ومتناسب سازی حقوق بازنشستگان وزارت راه وشهرسازی مجدداً مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد. از حسن توجه، عنایت و دلسوزی جنابعالی نسبت به قشر زحمتکش بازنشستگان، صمیمانه سپاسگزاریم و توفیقات روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.
