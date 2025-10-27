رئیس جهاد کشاورزی گیلان از برگزاری جشنواره برداشت کیوی در رودسر خبرداد، گفت : این جشنواره پنج شنبه ۸ آبان در شهر صنعتی حسین آباد این شهرستان برگزار می شود.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی، رئیس جهاد کشاورزی گیلان به برداشت کیوی در استان اشاره کرد و گفت : گیلان رتبه دوم سطح زیر کشت کیوی را در کشور به خود اختصاص داده است.‌

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه هفت هزار و ۸۰۰هکتار از باغات گیلان زیر کشت کیوی قرار دارد ، افزود : بالغ بر ۸ هزار باغدار کیوی در استان مشغول فعالیت هستند.



رئیس جهاد کشاورزی گیلان از برگزاری جشنواره برداشت کیوی در رودسر خبرداد، گفت : این جشنواره ساعت ۱۵ عصر روز پنج شنبه ۸ آبان در شهر صنعتی حسین آباد این شهرستان برگزار می شود.‌