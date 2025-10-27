ماجرای پرستار مبتلا به کرونا که در اوج پاندمی به بیماران کمک کرد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0645\u0646\u06cc\u0698\u0647 \u0635\u0641\u0631\u06cc\u060c \u067e\u0631\u0633\u062a\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0645\u062f\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u0648\u0646\u0627 \u0628\u0648\u062f\u0645\u060c \u0634\u0648\u0642 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0628\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0645.\n