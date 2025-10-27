باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ماجرای پرستار مبتلا به کرونا که در اوج پاندمی به بیماران کمک کرد + فیلم

یک پرستار خاطره‌ای را از روز‌های دشوار فراگیری کرونا بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ منیژه صفری، پرستار در برنامه تلویزیونی گفت: در تمام مدتی که درگیر کرونا بودم، شوق بازگشت به کار و کمک کردن به دیگران را داشتم.

مطالب مرتبط
ماجرای پرستار مبتلا به کرونا که در اوج پاندمی به بیماران کمک کرد + فیلم
young journalists club

تقدیر خادمان نوجوان امام رضا(ع) از پرستارها + فیلم

ماجرای پرستار مبتلا به کرونا که در اوج پاندمی به بیماران کمک کرد + فیلم
young journalists club

کمبود جدی پرستار در ایران + فیلم

ماجرای پرستار مبتلا به کرونا که در اوج پاندمی به بیماران کمک کرد + فیلم
young journalists club

روز پرستار، روز سفیدپوشان عرصه سلامت + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شهردار آینده نیویورک از امام حسین (ع) می‌گوید + فیلم
۸۲۸

شهردار آینده نیویورک از امام حسین (ع) می‌گوید + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
روزی که به عنوان مبارزه با استکبار جهانی ماندگار شد + فیلم
۷۳۹

روزی که به عنوان مبارزه با استکبار جهانی ماندگار شد + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم
۵۶۴

جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی + فیلم
۴۹۹

سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
جلوگیری صهیونیست‌ها از بازگشت فلسطینی‌ها به خانه هایشان + فیلم
۴۱۵

جلوگیری صهیونیست‌ها از بازگشت فلسطینی‌ها به خانه هایشان + فیلم

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.