باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در سخنرانی خود در مراسمی به مناسبت روز ملل متحد که در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه برگزار شد، اظهار داشت: عدالت اقلیمی زمانی محقق می‌شود که همه کشور‌ها به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه و تحت تحریم بتوانند از حمایت‌های مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی برابر برخوردار باشند.

متن سخنرانی به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خانم‌ها و آقایان، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، سفرای محترم‌دوستان و همکاران گرامی

امروز، در روز ملل متحد، گرد هم آمده‌ایم تا بار دیگر بر آرمان‌های مشترک بشریت برای صلح، عدالت، توسعه و حفظ زمین تأکید کنیم. سازمان ملل متحد از بدو تأسیس خود، نماد امید و همبستگی میان ملت‌ها بوده است؛ امید به جهانی که در آن کرامت انسانی، صلح پایدار و توسعه‌ی متوازن در کنار هم معنا پیدا کنند.

اما حقیقت تلخ این است که جهان امروز، در برابر چالش‌هایی ایستاده که نه‌تنها مرز‌های جغرافیایی را در می‌نوردند، بلکه بنیان‌های اخلاقی و انسانی تمدن ما را نیز به چالش کشیده‌اند. بحران‌های محیط زیستی، جنگ‌ها و تجاوزها، تغییر اقلیم و بی‌عدالتی‌های اقتصادی، همه نشان می‌دهند که هیچ ملتی در برابر سرنوشت زمین مصون نیست.

صلح و محیط زیست، دو ستون اساسی برای بقای بشریت‌اند. بدون صلح، هیچ طرحی برای حفاظت از طبیعت پایدار نمی‌ماند، و بدون محیط زیست سالم، هیچ صلحی نمی‌تواند تداوم یابد. تخریب محیط زیست، موجب گسترش فقر، مهاجرت، ناامنی غذایی و در نهایت بی‌ثباتی سیاسی می‌شود؛ و در مقابل، تجاوز و جنگ، بزرگ‌ترین تهدید علیه زیست‌بوم‌های منطقه‌ای و جهانی هستند.

در منطقه‌ی غرب آسیا، ملت‌ها سال‌هاست که شاهد اشغالگری، محاصره و تجاوزگری رژیم صهیونیستی هستند؛ رژیمی که با نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌الملل، نه‌تنها جان انسان‌های بی‌گناه را می‌گیرد، بلکه سرزمین و طبیعت را نیز نابود می‌کند. آلودگی منابع آب و خاک، نابودی جنگل‌ها و زمین‌های کشاورزی، انتشار مواد سمی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی در نتیجه‌ی حملات نظامی، بخشی از آثار ویرانگر این تجاوزهاست. محیط زیست، قربانی خاموش این جنایات است.

جمهوری اسلامی ایران، همواره بر پیوند میان صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست تأکید کرده و بر این باور است که هیچ برنامه‌ای برای توسعه پایدار، بدون صلح عادلانه ممکن نیست.

با وجود تحریم‌ها و فشار‌های ناعادلانه‌ی بین‌المللی که مانع دسترسی ایران به منابع مالی، فناوری‌های نوین و مکانیزم‌های جهانی مقابله با تغییر اقلیم شده‌اند، کشور ما مسیر خود را در جهت کاهش کربن و سازگاری با تغییرات اقلیمی با جدیت ادامه داده است.

اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی حذف گاز‌های فلر از میادین نفتی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از ابتدای دولت چهاردهم، نشان‌دهنده‌ی عزمی واقعی در این میدان است، با این حال، عدالت اقلیمی زمانی محقق می‌شود که همه کشور‌ها بتوانند از حمایت‌های مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی برابر برخوردار باشند. جهانی که در آن برخی کشور‌ها به منابع نامحدود برای سازگاری و کربن‌زدایی دسترسی دارند، در حالی‌که دیگران حتی از ابتدایی‌ترین فناوری‌ها محروم‌اند، جهانی عادلانه و پایدار نخواهد بود.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، جهان نیازمند همکاری، اعتماد متقابل و احترام به اصول منشور ملل متحد است. مقابله با بحران اقلیم، مهار جنگ‌ها و حفاظت از زمین، تنها با همبستگی واقعی میان ملت‌ها ممکن است. باید بپذیریم که امنیت محیط زیستی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت انسانی و بین‌المللی است.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به تجاوز و اشغالگری، رفع تحریم‌های ناعادلانه علیه ملت‌ها، و تضمین دسترسی برابر کشور‌ها به منابع مالی و فناوری‌های سبز تأکید می‌نماید. حفاظت از زمین، تنها از مسیر صلح، عدالت و همکاری ممکن است.

زمین خانه مشترک همه ماست؛ بیایید آن را با صلح و خرد پاس بداریم.