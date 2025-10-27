باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش کمیته مقاومت در برابر دیوار نژادپرستانه و شهرک‌سازی، رژیم صهیونیستی اخیراً ۷.۳ هکتار از اراضی شهروندان فلسطینی در استان رام‌الله را از طریق پنج دستور نظامی مختلف اشغال کرده است. این اقدام که با توجیهات امنیتی و نظامی صورت گرفته، روستا‌های کفر مالک، دیر جریر، الطیبه و راس کرکر را هدف قرار داده است.

گزارش این نهاد فلسطینی حاکی از آن است که پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، مقامات اشغالگر با صدور دستورات نظامی، اقدام به ایجاد ۳۰ منطقه حائل در اطراف شهرک‌های غیرقانونی کرده‌اند. این سیاست که با شتاب بی‌سابقه‌ای در حال اجراست، در واقع مکانیزمی برای محروم کردن فلسطینیان از دسترسی به اراضی گسترده‌ای است که به طور سنتی به آنان تعلق داشته است.

این روند، تداوم سیاست‌های نظامی‌سازی سرزمین‌های اشغالی و تغییر بافت جمعیتی این مناطق را نشان می‌دهد که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های متعدد سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره