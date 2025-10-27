تیم ملی والیبال نوجوانان در مرحله نیمه نهایی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان مقابل تایلند پیروز میدان شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم ملی والیبال نوجوان پسر ایران در مرحله نیمه نهایی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف تایلند رفت.

ملی‌پوشان والیبال ایران پیش از این در مرحله یک چهارم نهایی تیم تایلند را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بودند.

در مرحله نیمه‌نهایی ملی‌پوشان نوجوان والیبال ایران شروع طوفانی داشتند و در همان ست نخست با اختلاف امتیاز زیاد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۰ حریف خود را از پیش رو برداشتند.

در ست دوم هم شاگردان غلامی تیم برتر میدان بودند و توانستند با اختلاف امتیاز زیاد و با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ تیم تایلند را در هم بکوبند. در ست سوم روند امتیازگیری شاگردان غلامی ادامه داشت و آنها توانستند این ست را هم با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ مقتدرانه پیروز میدان شوند.

به این ترتیب شاگردان غلامی در سه ست متوالی با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیاز‌های (۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۴) موفق به شکست تایلند شدند و به مرحله فینال راه پیدا کردند.

پیش از این تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران در گروه مقدماتی موفق به شکست تیم‌های قطر، بحرین، تایلند، اندونزی و مغولستان شده بود.

شاگردان غلامی در مرحله فینال باید به مصاف برنده دیدار اندونزی و پاکستان بروند.

شنتیا به‌نژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گله‌دار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، مبین کلاسنگیانی، سید حسین زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، میرمحمد موسوی و مهدی سخاوی بازیکنان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی می‌کنند.

