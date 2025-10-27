استاندار تهران بر ضرورت تقویت مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در استان و همکاری میان احزاب و نهاد‌های دولتی برای حل مشکلات استان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان، در اولین جلسه مشترک با خانه احزاب تهران با بیان اینکه خانه احزاب نمونه‌ای از وفاق ملی است، بر اهمیت استمرار جلسات و همکاری مستمر میان احزاب و نهاد‌های دولتی تاکید کرد.

معتمدیان گفت: در شرایط کنونی، احزاب باید با هم‌افزایی و هماهنگی، به تقویت مشارکت اجتماعی و سیاسی در استان تهران بپردازند و خانه احزاب به عنوان یک نهاد مهم، در ایجاد وفاق و همدلی میان گروه‌های سیاسی نقشی بی‌بدیل دارد.

استاندار تهران در ادامه افزود: خانه احزاب باید به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و دولت عمل کند و در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان مشارکت بیشتری داشته باشد.

مقام عالی دولت در استان تهران همچنین به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: برای برگزاری یک انتخابات سالم و با مشارکت بالا، نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق هستیم و یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای افزایش مشارکت مردم، تقویت نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی است و احزاب می‌توانند در فرآیند اطلاع‌رسانی و ترغیب مردم به مشارکت، نقش کلیدی ایفا کنند.

مقام عالی دولت در استان تهران تاکید کرد: دولت آمادگی دارد تا نیازمندی‌های خانه احزاب را شناسایی کرده و از آنها در جهت تقویت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حمایت کند و باید از ظرفیت‌های احزاب برای تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات استفاده کنیم و خانه احزاب باید در این زمینه فعال باشد و دولت نیز حمایت‌های لازم را از آن خواهد کرد.
استاندار تهران عنوان کرد: برای حل مسائل کلان و ابرچالش‌های استان تهران، نیازمند همکاری همه‌جانبه میان احزاب، نهاد‌های دولتی و مردم هستیم و تنها در سایه وفاق و هم‌افزایی می‌توان به پیشرفت و توسعه پایدار دست یافت.

منبع: استانداری تهران 

برچسب ها: استاندار تهران ، خانه احزاب
