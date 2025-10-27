باشگاه خبرنگاران جوان - فینال ماده ۱۰۰ متر پروانه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در استخر مجموعه ورزشی خلیفه برگزار شد و محمدمهدی غلامی با زمان ۵۴ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه به مقام اول و مدال طلا رسید.

محمدمهدی غلامی صبح امروز در مرحله مقدماتی ببا زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به فینال این ماده راه پیداکرده‌بود.

شنای ایران تا کنون در دو دوره گذشته بازی‌های آسیایی جوانان صاحب مدال نشده بود.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.