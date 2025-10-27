ملی‌پوش شنای کشورمان موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فینال ماده ۱۰۰ متر پروانه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در استخر مجموعه ورزشی خلیفه برگزار شد و محمدمهدی غلامی با زمان ۵۴ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه به مقام اول و مدال طلا رسید.

محمدمهدی غلامی صبح امروز در مرحله مقدماتی ببا زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به فینال این ماده راه پیداکرده‌بود.

شنای ایران تا کنون در دو دوره گذشته بازی‌های آسیایی جوانان صاحب مدال نشده بود.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.

برچسب ها: مسابقات شنا ، شنای قهرمانی
خبرهای مرتبط
البرز قهرمان مسابقات نجات غریق کشور شد
شناگر ایران طلایی شد
شوک بزرگ به ورزش جهان/ فلپس قصد حضور در المپیک ۲۰۲۸ را دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا
صعود مهران برخورداری و سعیده نصیری به دور یک‌هشتم نهایی تکواندوی قهرمانی جهان
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
ساپینتو توانسته استقلال را از بحران خارج کند/ با حضور صالح حردانی دیگر غافلگیر نمی‌شویم
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
آمار ضعیف استقلال مقابل فجرسپاسی
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
باید به هاشمیان تا نیم فصل مهلت می‌دادند/ با حضور اوسمار جلوی فرصت سوزی گرفته می‌شود
آخرین اخبار
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
تیم شنا ایران به فینال راه یافت
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
زیرساخت‌های دیجیتالی ورزش کشور توسعه می‌یابد
برنز شرافتمند قطعی شد
صعود بسکتبال سه نفره دختران به نیمه نهایی با شکست هند
درخشش دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین/ ایران ۳۲ - تایلند ۱۶
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
کریم سرمربی سرخپوشان در بازی با تراکتور است
حذف تیم بسکتبال سه نفره ایران با شکست مقابل چین
فغانی نامزد برترین داور سال فوتبال جهان شد
سقوط شمشیربازی ایران/ پشتوانه‌های نامطمئن حتی پسر رییس!
درخشش شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات فرانسه با ۳ جام
نگاهی به حواشی شب گذشته ال‌کلاسیکو + فیلم
برخورداری و نصیری هم حذف شدند
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
بازگشت کامران نجف‌زاده با «برمودا» یی تازه!
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کشتی کاراکوجاک ترکیه شد
بازتاب صدرنشینی استقلال در لیگ برتر در رسانه‌های پرتغالی
پاسخ مثبت شهروندان مونیخ به میزبانی شهرشان از بازی‌های المپیک
آمار ضعیف استقلال مقابل فجرسپاسی
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا
بنیان دیزل میزبان تراکتور - پرسپولیس شد
صعود مهران برخورداری و سعیده نصیری به دور یک‌هشتم نهایی تکواندوی قهرمانی جهان
باید به هاشمیان تا نیم فصل مهلت می‌دادند/ با حضور اوسمار جلوی فرصت سوزی گرفته می‌شود
ساپینتو توانسته استقلال را از بحران خارج کند/ با حضور صالح حردانی دیگر غافلگیر نمی‌شویم