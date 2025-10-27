\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u06af\u0644\u0632\u0646\u06cc \u062a\u0648\u0645\u0627\u0633 \u0645\u0648\u0644\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u0644\u06cc\u200c\u0622\u0641 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc MLS \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0646\u06a9\u0648\u0648\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u062f\u0627\u0644\u0627\u0633 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0632\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n