آثار هنرمندان در جشنواره توسط مسئولان و بخش خصوصی خریداری شد و زمینه تقویت اقتصاد هنر برای هنرمندان فراهم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- محمدرضا مشهدی، دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی همام، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: امروز پنجمین روز جشنواره با حضور گسترده مخاطبان و علاقه‌مندان به هنر سپری شد و شاهد استقبال چشمگیر از آثار هنرمندان بودیم. امروز افتخار میزبان رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس، وزیر فرهنگ و مقامات سازمان‌های استانی را داشتیم.

وی افزود:توانمندی‌های هنرمندان در عرصه‌های مختلف سبب شده است مسئولان، آثار ارائه شده در نمایشگاه را ارزشمند و مهم ارزیابی کنند.

وی عنوان کرد: این رویداد، بستر مناسبی برای تعامل مستقیم اقشار مختلف جامعه، به ویژه هنرمندان و افراد دارای نیاز‌های ویژه، با مسئولان فراهم می‌کند. بازدیدکنندگان مسئول، دغدغه‌ها و مشکلات هنرمندان را می‌شنوند و در صدد حل آنها هستند

وی عنوان کرد:تاکنون ۷۰ درصد آثار به فروش رفته و با توجه به هماهنگی‌های انجام شده پیش‌بینی می‌کنیم فروش آثار هنری در سطح ملی تا فردا به ۱۰۰ اثر برسد. همچنین در بخش خصوصی نیز نزدیک به ۵۰ اثر توسط کارآفرینان و فعالان اقتصادی خریداری شده است. این روند به توسعه اقتصاد هنر و تولید آثار جدید کمک شایانی خواهد کرد. رئیس سازمان اموال تملیکی اعلام کرده که آثار چند استان را خریداری خواهد کرد.

مشهدی خاطر نشان کرد: جشنواره اقتصاد هنر بخشی از برنامه‌های ما برای حمایت از هنرمندان است. تمامی ۴۳۰ هنرمند راه یافته به جشنواره از وام اشتغال ۱۴ درصد قرض‌الحسنه بهره‌مند خواهند شد. این وام‌ها از طریق سازمان بهزیستی به بانک‌های عامل ابلاغ و پرداخت می‌شود و در محدوده ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود. این حمایت‌ها به هنرمندان کمک می‌کند تا آثار جدید تولید کنند و در دوره‌های بعدی جشنواره به فروش برسانند.