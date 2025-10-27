دادستان عمومی و انقلاب کردکوی از اجرای طرح ارتقای ایمنی ترافیکی در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح به صورت ویژه بر موتورسیکلت سواران متمرکز می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سیدمحمد مصطفی زاده گفت: طرح تشدید برخورد با موتورسیکلت‌سواران متخلف از امروز در این شهرستان اجرایی شده است و موتورسیکلت افرادی که حرکات نمایشی و خطرساز، انجام می‌دهند، توقیف می‌شود.

مصطفی زاده، افزود: در کنار با متخلفان، اقدامات فرهنگی نیز با مشارکت پلیس، آموزش و پرورش و رسانه‌ها انجام می‌شود.

وی با اشاره به حرکات نمایشی و خطرساز راکبان موتورسیکلت در این شهرستان، گفت: متاسفانه راکبان موتورسیکلت که بیشترشان هم نوجوان و جوانان کمتر از ۲۵ سال هستند، آمار بالایی در بین مصدومان و مرگ و میر‌های تصادفات دارند.

وی با بیان این که برخورد سختگیرانه با راکبان موتورسیکلت‌های حادثه ساز یکی از درخواست‌های مردمی این شهرستان در مراجعه به دادستانی بود، افزود: رفتار‌های پرخطر و ناهنجار، علاوه بر تهدید امنیت و آرامش شهروندان، خطرات جانی و مالی برای خود راکبان داد.

