باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بعدازظهر دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴ در نشست مشترک هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با حضور نماینده رئیس‌جمهور و استانداران استان‌های ساحلی کشور، بر اهمیت راهبردی سواحل در آینده اقتصادی ایران تاکید کرد و گفت: توسعه ملی در گام دوم انقلاب بدون توجه به دریا ممکن نیست. امروز همه اجزای دولت بر این باورند که آینده ایران در گرو تحول سواحل شمالی و جنوبی کشور است.

وی افزود: برنامه دولت چهاردهم مبتنی بر توسعه متوازن، تمرکز بر ظرفیت‌های بومی و ایجاد اشتغال پایدار در استان‌های ساحلی است. دریا برای ایران نه‌تنها یک فرصت بلکه یک مزیت تمدنی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ملی از آن بهره‌برداری شود.

صالحی‌امیری با اشاره به سهم پایین گردشگری دریایی در اقتصاد کشور تصریح کرد: در حالی‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حدود ۳۰ درصد از درآمد گردشگری از حوزه دریا به دست می‌آید، سهم ایران هنوز کمتر از دو درصد است. این شاخص باید ارتقا یابد و ما برای آن برنامه جامع تدوین کرده‌ایم که هم مناطق ساحلی و هم جزایر کشور را شامل می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت شکل‌گیری گردشگری ترکیبی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران کشوری استثنایی است که از دریا تا جنگل و کویر را در خود جای داده است. برنامه‌ریزی ما بر توسعه گردشگری ترکیبی مبتنی بر طبیعت و فرهنگ است.

صالحی‌امیری با تاکید بر نگاه توسعه‌گرای دولت به گردشگری افزود: دولت به‌صورت هدفمند منابع مالی بخش گردشگری را افزایش داده است؛ از جمله اختصاص ۳۴ همت منابع برای تکمیل بیش از ۲۷۰۰ پروژه گردشگری نیمه‌تمام در سراسر کشور. این منابع از محل بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی تأمین شده و در اختیار طرح‌های اولویت‌دار استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۲/۵ همت تسهیلات در این بخش پرداخت شد، امسال این رقم به ۳۴ همت افزایش یافته است. این روند نشان می‌دهد که نگاه دولت به گردشگری، نگاه راهبردی و آینده‌نگر است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به طرح‌های حمایتی از فعالان صنایع‌دستی و بوم‌گردی گفت: در تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد مستضعفان، تسهیلات ویژه‌ای برای ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنایع‌دستی و اقامتگاه بوم‌گردی پیش‌بینی شده است که زمینه اشتغال بیش از ۲۶ هزار نفر را فراهم می‌کند.

او با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری ساختار منسجم در توسعه گردشگری ساحلی اظهار داشت: برای تحقق اهداف توسعه دریامحور، سه اصل را باید مدنظر قرار دهیم؛ نخست توجه ویژه به الزامات زیست‌محیطی، دوم ارائه تسهیلات بلندمدت برای جذب سرمایه‌گذاران و سوم سوم ساختار سازی و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها. هماهنگی و همکاری میان وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها ضامن تحقق این مسیر است.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر استان‌های ساحلی کشور گفت: مناطق مکران، چابهار، هرمزگان، بوشهر و خوزستان هر یک می‌توانند به قطب‌های بزرگ گردشگری و اقتصادی کشور تبدیل شوند. از تمدن چغازنبیل در خوزستان تا سواحل بکر مکران، از جزایر زیبای خلیج فارس تا جنگل‌های خزری، همه ظرفیت‌هایی هستند که باید در قالب برنامه‌ای منسجم به فرصت‌های ملی تبدیل شوند.

وی در پایان با تاکید بر هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادها اظهار کرد: توسعه دریامحور تنها با همکاری جمعی، انسجام مدیریتی و مشارکت بخش‌خصوصی تحقق می‌یابد.

منبع: وزارت میراث فرهنگی