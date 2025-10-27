باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش وب‌سایت اسرائیلی وای نت "Ynet"، رژیم صهیونیستی در آستانه اجازه ورود روزنامه‌نگاران خارجی به نوار غزه، در حال تدارک یک «جنگ تبلیغاتی» است. مقامات اسرائیلی قصد دارند تور‌های رسانه‌ای با راهنمایی نظامی را برای توجیه اقدامات خود در غزه سازماندهی کنند.

طبق گزارش موسسه حقوق بشری یورو-مد، اسرائیل به طور سیستماتیک در حال پاکسازی شواهد فیزیکی جنایات از طریق عملیات میدانی و اقدامات اداری است. این اقدامات شامل نابودی کامل چندین شهر، اردوگاه پناهندگان و محله، تسطیح مناطق با بولدوزر و انتقال آوار به محل‌های ناشناس و ممانعت از ورود روزنامه‌نگاران و کمیته‌های تحقیق بین‌المللی است.

مقامات اسرائیلی به Ynet اعتراف کرده‌اند که آمادگی رسانه‌ای کافی ندارند گزارش‌های روزنامه‌نگاران می‌تواند خشم جهانی نسبت به جنایات جنگی را افزایش دهد و سیستم دیپلماسی عمومی آنان فلج است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) این طرح را محکوم کرده و تاکید کرده که تور‌های نظامی ابزاری برای تبلیغات هستند و این محدودیت‌ها نقض استاندارد‌های آزادی مطبوعات است.

دیوان عالی اسرائیل نیز به دولت ۳۰ روز فرصت اضافی داده تا به درخواست انجمن مطبوعات خارجی برای ورود روزنامه‌نگاران به غزه پاسخ دهد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته دفتر رسانه‌ای غزه، ۲۵۴ روزنامه‌نگار فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ توسط نیرو‌های اسرائیلی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: قدس