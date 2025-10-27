رژیم اشغالگر در آستانه اجازه ورود روزنامه‌نگاران خارجی به نوار غزه، در حال تدارک تورهای رسانه‌ای با راهنمایی نظامی برای توجیه اقدامات خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس گزارش وب‌سایت اسرائیلی وای نت "Ynet"، رژیم صهیونیستی در آستانه اجازه ورود روزنامه‌نگاران خارجی به نوار غزه، در حال تدارک یک «جنگ تبلیغاتی» است. مقامات اسرائیلی قصد دارند تور‌های رسانه‌ای با راهنمایی نظامی را برای توجیه اقدامات خود در غزه سازماندهی کنند.

طبق گزارش موسسه حقوق بشری یورو-مد، اسرائیل به طور سیستماتیک در حال پاکسازی شواهد فیزیکی جنایات از طریق عملیات میدانی و اقدامات اداری است. این اقدامات شامل نابودی کامل چندین شهر، اردوگاه پناهندگان و محله، تسطیح مناطق با بولدوزر و انتقال آوار به محل‌های ناشناس و ممانعت از ورود روزنامه‌نگاران و کمیته‌های تحقیق بین‌المللی است.

مقامات اسرائیلی به Ynet اعتراف کرده‌اند که آمادگی رسانه‌ای کافی ندارند گزارش‌های روزنامه‌نگاران می‌تواند خشم جهانی نسبت به جنایات جنگی را افزایش دهد و سیستم دیپلماسی عمومی آنان فلج است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) این طرح را محکوم کرده و تاکید کرده که تور‌های نظامی ابزاری برای تبلیغات هستند و این محدودیت‌ها نقض استاندارد‌های آزادی مطبوعات است.

دیوان عالی اسرائیل نیز به دولت ۳۰ روز فرصت اضافی داده تا به درخواست انجمن مطبوعات خارجی برای ورود روزنامه‌نگاران به غزه پاسخ دهد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که به گفته دفتر رسانه‌ای غزه، ۲۵۴ روزنامه‌نگار فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ توسط نیرو‌های اسرائیلی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: قدس

برچسب ها: جنگ غزه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
هریس و نیوسام؛ دو رقیب احتمالی از کالیفرنیا در انتخابات ۲۰۲۸
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
عقب‌نشینی پ. ک. ک از ترکیه؛ گامی به سوی انحلال در منطقه
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
آخرین اخبار
رژیم صهیونیستی در آستانه ورود رسانه‌ها به غزه، «جنگ تبلیغاتی» تدارک می‌بیند
لغو کنفرانس خاخام‌های اروپا در باکو به دستور موساد
دو شهید و زخمی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان
اشغال ۷.۳ هکتار دیگر از اراضی فلسطینیان در رام‌الله
پوتین توافق هسته‌ای پلوتونیوم با آمریکا را فسخ کرد
افشاگری جدید در پرونده ترور شیرین ابوعاقله: تیراندازی عمدی بوده است
لغو حالت فوق‌العاده در مناطق مجاور نوار غزه پس از دو سال
تحریم علمی علیه رژیم صهیونیستی؛ دانشگاه‌های اسرائیل به دنبال شرکای آسیایی
طرح جدید برای غزه: حکمرانی تکنوکرات‌ها و بازگشت به سازمان آزادی‌بخش
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
توافق حماس و تشکیلات خودگردان بر سر دولت تکنوکرات در غزه
رژیم صهیونیستی: حضور نیرو‌های ترکیه در غزه را نخواهیم پذیرفت
زلنسکی از کار بر روی طرح آتش‌بس در ده روز آینده خبر داد
حماس: جدایی غزه از کرانه باختری را نمی‌پذیریم
از شکستن دنده‌ها تا بریدن انگشت؛ شکنجه اسرای فلسطینی در اسرائیل
۸ شهید در حملات اسرائیل به غزه در ۴۸ ساعت گذشته
پوتین با وزیر خارجه کره شمالی در مسکو دیدار می‌کند
نخست وزیر انگلیس با اردوغان در مورد فروش ۴۰ جنگنده یوروفایتر گفت‌و‌گو می‌کند
کرملین: آزمایش موشک جدید باعث تنش با آمریکا نمی‌شود
وزیر امور خارجه چین خواستار پایان جنگ تجاری شد
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
پشت پرده توافق سری آمریکا و اسرائیل برای پنهان‌کاری هسته‌ای
روبیو: حمله اسرائیل به غزه آتش‌بس را نقض نکرده است!
ترامپ وارد ژاپن شد
حماس خلع سلاح نخواهد شد؛ ارزیابی امنیتی اسرائیل فاش شد
پهپاد اسرائیلی غیرنظامیان را در خان یونس هدف گرفت
دادگاه ترکیه حکم دیگری علیه شهردار زندانی استانبول صادر کرد
همه گروه‌های فلسطینی با ادامه نسل‌کشی و قیمومیت مخالفند
ادعای سناتور آمریکایی: روزهای رئیس جمهور ونزوئلا به شماره افتاده است
ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای روسیه را نامناسب خواند