باشگاه خبرنگاران جوان - سلیم غفوری درباره فرایند چنین تولیداتی و موانع احتمالی بیان کرد: مفاخر و مشاهیر کشور یا در قید حیات هستند یا از دنیا رفته‌اند و مطابق با شرایطی که دارند باید طراحی و برنامه‌ریزی مناسبی داشت تا روایتی قابل‌توجه و دقیق از زندگی این اشخاص ارائه کرد.

قائم‌مقام معاون سیما تصریح کرد: لازمه تولید مجموعه تلویزیونی یا مستند درخصوص آن دسته از سرآمدانی که در قیدحیات هستند، همکاری و همراهی شخصیت است. اصولاً چهره‌های سرشناس در شاخه‌های گوناگون، گرفتاری زیادی دارند و در جایگاه علمی، هنری، ادبی، سیاسی و اجتماعی خود به‌واسطه مشغولیت‌ها، نمی‌توانند وقت زیادی را به تولید برنامه اختصاص دهند؛ بنابراین از چنین اشخاصی نمی‌توان توقع همکاری صددرصدی داشت. برای اینکه بتوانیم در مورد زندگی آنها برنامه‌ای تولید کنیم، ما باید با آنها هماهنگ شویم و به جلسات متعددی نیاز داریم.

وی عنوان کرد: برخی مواقع نیز مفاخر و مشاهیر علاقه‌ای به تولید محتوا درباره زندگی خود ندارند. شاید برای انجام یک مصاحبه تصویریِ کوتاه همکاری کنند، اما فرصت و علاقه بیشتری برای همکاری ندارند. اگر قرار باشد اثری فاخر درباره یکی از مشاهیر تولید کنیم که همه ابعاد حرفه‌ای و شخصیتی وی را نمایش دهد، حتماً مسیر سختی را پیش رو داریم و مستندسازی عمیق با دو ساعت مصاحبه حاصل نمی‌شود.

قائم‌مقام معاون سیما یادآوری کرد: در خصوص شخصیت‌هایی که در قید حیات نیستند نیز منابع کافی ازمنظر تصویری و پژوهشی وجود ندارد که با اتکا به آن فیلم و سریال بسازیم. اگر قرار باشد سریالی درباره این شخصیت‌ها تولید کنیم، باید داده‌ها و اطلاعات کافی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم قصه‌ای بنویسیم و از دل آن یک سریال روانه آنتن شود. اگر شخصیتی که زندگی او را در سریال روایت می‌کنیم در همین دوره زیسته باشد، حتماً بازماندگانی دارد که حساسیت بسیاری دارند و باید نتیجه یک سریال یا مستند با واقعیت زندگی آن چهره برجسته مطابقت داشته باشد.

غفوری ضمن اشاره به لزوم دستیابی به اجماع فکری بین بازماندگان یک چهره سرشناس را به‌عنوان دیگر عوامل کاهش سرعت تولید اثر درباره مفاخر کشور بیان کرد و گفت: اگر همه بازماندگان هم موافق تولید اثر باشند، هرکدام ایده‌ای دارند و یا با بخشی از کار مخالف هستند و می‌خواهند روایت خودشان را ارائه کنند. در این بین اگر یکی از بازمانده‌ها رضایت ندهد، عملاً کار متوقف می‌شود و می‌تواند حواشی در پی داشته باشد. ازاین‌رو ساخت فیلم و سریال و مستند در مورد مفاخر واقعاً چالش‌های متعددی دارد.

وی متذکر شد: در صورتی که مشاهیر مربوط به دوره‌های تاریخی و باستانی باشند، واقعاً پیدا کردن منابع پژوهشی موثق کار آسانی نیست. به هر حال در گذشته ثبت وقایع و نگهداشت سرنوشت افراد در قالب اسناد قابل استفاده امر معمولی نبوده و به همین دلیل روایتی دقیق از یک شخصیت تاریخی که به واقعیت نزدیک باشد و به‌واسطه این روایت تحریف تاریخی صورت نگیرد، امری پیچیده است.

غفوری درخصوص مفاخری که قرار است در آینده درباره زندگی آنها اثر تولید شود نیز توضیح داد: چندین چهره سرشناس در قید حیات را برای ساخت سریال در نظر داریم. طرح‌های اولیه و ایده‌ها باید به فیلمنامه نهایی برسند. پس از جمع‌بندی حتماً اسامی آثاری که با این محوریت تولید خواهد شد را اعلام می‌کنیم.