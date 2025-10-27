باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست استانداران و مجمع نمایندگان استان‌های شرق کشور گفت: زمانی که از تولید و توسعه صحبت می‌کنیم یعنی از رابطه متقابل انسان و مکان سخن می‌گوییم.

وی افزود: امروز واقعیت تلخی وجود دارد و آن این است که در ۵۱ درصد کشور ۲۱ میلیون نفر جمعیت زندگی می‌کنند درحالی‌که در ۱.۱ دیگر سرزمین ما هم ۲۱ میلیون نفر زندگی می‌کنند یعنی توزیع انسان به‌عنوان محور قدرت، معرفت، منزلت و ثروت در کشور ما نرمال نیست.

رئیس مجلس بیان کرد: ما در این نشست نمی‌خواهیم که مشکلات استانی را در سطح فرو ملی حل کنیم. موضوع توزیع جمعیت یک راهبرد ملی است و یکی از موضوعات حیاتی است که باید در جلسه سران موردبحث قرار گیرد و برای آن چاره‌اندیشی کنیم.

قالیباف همچنین گفت: ما معتقد هستیم که باید صادرات بیشتر شود. در سال ۱۴۰۱ کشور سند آمایش سرزمینی داشته است و در سال ۱۴۰۲ این سند ابلاغ شده است باید مبنای حرکت ما سند آمایش توسعه سرزمینی باشد و دولت و مجلس باید این سند را پیش ببریم.

وی بیان کرد: لازم است که مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و نمایندگان مجلس و اندیشکده‌های حکمرانی و قانونگذاری، در جغرافیای این ۸ استان، موضوعاتی که اولویت ملی دارند را انتخاب کند. بحث آب و محیط زیست بسیار مهم است، همچنین بحث مهاجرت و حاشیه نشینی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است و حتی بحث ترانزیت، حمل و نقل و کریدور شمال به جنوب و شرق و غرب که این ۸ استان را دربر می‌گیرد، نشان دهنده اهمیت این استان‌ها است.

قالیباف اضافه کرد: برخی مواقع مشکل این نیست که پول نداریم بلکه مشکل ناترازی مدیریتی در کشور است، به طور مثال اینچه برون چند سال است که فاینانس شده اما اختلاف بین دو مدیرکل در یک وزارتخانه باعث توقف پروژه شده است. این مشکل تقصیر ماست که بدین شکل است بنابراین ما باید از فرصت‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه دبیرخانه مجمع نمایندگان شرق کشور باید فعال شود، اظهار کرد: اندیشکده‌های استانی با همکاری استانداران باید با این دبیرخانه هماهنگ شوند و کارهای ملی را در اولویت قرار دهند چراکه در برنامه هفتم برای چالش های ملی، ردیف داریم، ما در جلسه ۱۹ آبان ماه می‌خواهیم عملکرد سال اول برنامه هفتم را با حضور وزرا بررسی کنیم و پیش دستور دولت را برای سال دوم و برای اولویت‌های بودجه‌ای سال بعد بررسی کنیم بنابراین مبنای این بررسی باید در این جلسات بیان شود تا اولویت‌ها شناخته شده و بتوانیم موضوعات را پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسات و گزارشات بعدی باید توسط دبیرخانه مجمع نمایندگان شرق کشور تدوین شود تا میزان حرکت کارها مشخص شود. از فرصت‌ها باید استفاده کرد تا مهاجرت معکوس اتفاق بیفتد. همچنین ناترازی مدیریتی را باید در این ۸ استان به کمک یکدیگر حل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر ۴ استان از این ۸ استان، ۲۵ درصد معادن کشور را دارا هستند که این معادن به همراه انرژی های تجدیدپذیر و انرژی‌های بادی و خورشیدی می‌توانند نوار شرقی کشور را به توسعه برسانند. این موارد فرصت‌هایی است که باید استفاده کنیم تا بتوانیم کارها را پیش ببریم.

قالیباف با بیان اینکه منطقه شرق کشور مخصوصا در کویر و طبیعت گردی و توریست زیارتی با مرکزیت مشهد باید به عنوان قطب جذب توریست باشد، افزود: در بحث انتقال آب نیز می‌توانیم بحث اقلیم کویر را تغییر دهیم و با مطالعاتی که قبل از دهه ۴۰ انجام شده، این کار شدنی است. ما در مجلس و دولت به همراه مدیران ملی و محلی باید بسترسازی و تسهیل‌گری کرده و قدرت هماهنگی را جهت پیشبرد کارها داشته باشیم که امورات پیش رود و ما توانایی انجام این کارها را داریم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه آفت بزرگ کشور تمرکزگرایی بوده و راه نجات تمرکززدایی است، اضافه کرد: در خصوص بخشنامه افزایش اختیارات استانداران که براساس اصل ۱۲۸ قانون اساسی صورت گرفته بود، بسیار تلاش کردم که این مصوبه در هیات تطبیق لغو نشود. درحالیکه اعتقاد به این مسئله دارم اما خلاف قانون اساسی بود و حتی پیشنهادی در خصوص اصلاح مصوبه دولت تنظیم کرده تا جایگزین مصوبه شود اما نشد و این موضوع در سیکل اداری ماند.

قالیباف با بیان اینکه برخی از دوستان در وزارتخانه‌ها با واگذاری اختیارات به استانداران مخالف هستند، گفت: بنده و رییس جمهور با این موضوع موافق بوده و این کار را انجام خواهیم داد اما واگذاری اختیارات به استان ها باید توام با مسئولیت باشد. اختیار با مسئولیت باید داده شود و هرکاری که جنس تصدی گری داشته باشد، باید از دولت دور باشد و این موضوع در برنامه هفتم جزو مصوبات مجلس بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین دولت باید از تولید هرگونه خدمات پرهیز کند و اگر دولت هزینه‌ای برای تولید خدمات کند، دخل و تصرف در بیت المال محسوب می‌شود.

قالیباف ادامه داد: دولت باید خرید خدمات داشته باشد و اگر دولت تولید خدمات داشته باشد، حداقل ۲ تا ۵/۲ برابر نسبت به بخش خصوص افزایش قیمت خواهیم داشت. بنابراین صرفه جویی یعنی دولت تولید خدمات نداشته باشد و روش درست را در نظر بگیرد. این روش در برنامه هفتم روشن است و چندین ماده در برنامه هفتم در این خصوص آمده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان متذکر شد: ما به موضوعات استانی و اختیارات استانی توجه داریم. اولویت را باید به بخش خصوصی داد و نباید مشکل را از یک نقطه به نقطه دیگر ببریم. اساسا تمرکزگرایی کار غلطی است و باید توزیع دقیقی در سازماندهی سیاسی کشور داشته باشیم تا بتوانیم درست مدیریت کرده و مشکلی همچون موضوع ۵۱ درصد سرزمین و ۲۱ میلیون جمعیت و ۱.۱سرزمین، ۲۱ میلیون جمعیت ایجاد نشود. این وضعیت خروجی تمرکزگرایی است و در این جلسه نیز راهبردی ملی را دنبال کردیم و مسائل استانی، شهری و محلی و حوزه انتخابیه مطرح نبود، تاکنون هم نگاه محلی به موضوعات موجب ایجاد مشکلات شده است.

