استاندار تهران گفت: در طرح بازگشت داوطلبانه مهاجرین غیرمجاز استان تهران، تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار نفر مشارکت کرده‌اند و ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- استاندار تهران در حاشیه چهارمین جشنواره بین‌المللی همام و در جمع خبرنگاران گفت:این دوره جشنواره با حضور بیش از ۴۳۰ هنرمند از ۳۱ استان کشور برگزار شد و حدود ۳۶ درصد شرکت‌کنندگان از استان تهران بودند. 

وی افزود: در این دوره، هنرمندانی از بیش از ۱۴ کشور آثار خود را در جشنواره ارائه کردند و استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبان و هنردوستان صورت گرفت.

معتمدیان سپس به موضوع مهاجرین غیرمجاز اشاره کرد و توضیح داد که با توجه به حضور حدود ۵۰ درصد از مهاجرین در استان تهران، طرحی برای بازگشت داوطلبانه این افراد اجرا شده است. تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار نفر مشارکت کرده‌اند و ادامه دارد.

وی گفت: با فراخوان استانداری تهران، بیش از ۷۰ درصد از مهاجرین به صورت خودجوش و داوطلبانه به اردوگاه‌ها مراجعه کردند و زمینه بازگشت به کشورشان فراهم شد.

استاندار تهران با اشاره به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی افزود: طرح همچنان ادامه دارد و تمام تلاش‌ها با محوریت استانداری تهران در حال انجام است تا اهداف مورد نظر محقق شود.

برچسب ها: استاندار تهران ، جشنواره همام ، افغانستان
خبرهای مرتبط
ضرورت تقویت مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در استان تهران/ خانه احزاب نمونه‌ای از وفاق ملی است
حسینی مطرح کرد:
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
استاندار تهران:
۴۶ شهرداری استان تهران پای کار مدرسه سازی آمده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
مرگ مرموز زن میانسال در اتاقک سونا
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
هشدار پلیس فتا درباره آگهی‌های جعلی استخدامی
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
بررسی وضعیت ترافیک صبحگاهی تهران
آخرین اخبار
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
۷۰ درصد آثار هنرمندان معلول به فروش رسیده است
بیش از ۴۷۰ هزار مهاجر غیرمجاز در طرح بازگشت داوطلبانه شرکت کردند
هنر ایرانی ابزار خلق عشق، اخلاق و ثروت است
ضرورت تقویت مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی در استان تهران/ خانه احزاب نمونه‌ای از وفاق ملی است
انصاری: عدالت اقلیمی با دسترسی برابر به منابع محقق می‌شود
خوشبختی واقعی چیست و چگونه به دست می‌آید؟ + فیلم
امنیت کشور مرهون جان‌فشانی مرزبانان است
۱۰ هزار اثر هنری از افراد دارای معلولیت در نمایشگاه همام
۴۶ شهرداری استان تهران پای کار مدرسه سازی آمده‌اند
کارگروه ویژه رسیدگی به مطالبات پرستاران تشکیل شد
معلولان استعدادیابی ورزشی می‌شوند
مستمری بگیرانِ بازمانده تا ۱۵ آبان نسبت به تکمیل تعهدنامه اقدام کنند
توقیف ۸۳۹ موتور و خودروی «پلاک مخدوش» در غرب استان تهران
اطلاعیه تکمیل ظرفیت دومین آزمون استخدامی خاص فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر
حمایت پرستاران نیکوکار از ۳۰ هزار فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین
بازدید رئیس مجلس از چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
نارضایتی شهروندان از وضعیت جمع‌آوری زباله در تهران/ شهرداری وعده مبارزه با مافیای پسماند را داد
جشنواره همام؛ پلی میان دیده‌نشدن و درخشش هنرمندان دارای معلولیت
ارائه بیش از ۳۳۰۰ خدمت امدادی در حوادث مهرماه
هلال احمر در کنار جامعه اوتیسم/ سن تشخیص اوتیسم در دختران بالاتر از پسران
بازدید از باغ وحش ارم ۱۳ آبان رایگان است
کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه گذاری طلا
رئیس قوه قضائیه: بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود
چرا کارخانه جدید بازیافت نخاله‌های ساختمانی آبعلی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است؟
اجرای فاز دوم بزرگراه شهید شوشتری همچنان در گروی توافق با سازمان محیط زیست
انصاری: بدون محیط زیست سالم، هیچ صلحی پایدار نیست
خدمات‌رسانی بیش از ۱۵ هزار پرستار در مراکز درمانی تامین اجتماعی
عامل شهادت مأمور کلانتری دستگیر شد
پرداخت ماهانه ۴.۴ میلیون تومان به خانواده‌های دارای چندقلو