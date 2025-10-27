باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- استاندار تهران در حاشیه چهارمین جشنواره بین‌المللی همام و در جمع خبرنگاران گفت:این دوره جشنواره با حضور بیش از ۴۳۰ هنرمند از ۳۱ استان کشور برگزار شد و حدود ۳۶ درصد شرکت‌کنندگان از استان تهران بودند.

وی افزود: در این دوره، هنرمندانی از بیش از ۱۴ کشور آثار خود را در جشنواره ارائه کردند و استقبال گسترده‌ای از سوی مخاطبان و هنردوستان صورت گرفت.

معتمدیان سپس به موضوع مهاجرین غیرمجاز اشاره کرد و توضیح داد که با توجه به حضور حدود ۵۰ درصد از مهاجرین در استان تهران، طرحی برای بازگشت داوطلبانه این افراد اجرا شده است. تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار نفر مشارکت کرده‌اند و ادامه دارد.

وی گفت: با فراخوان استانداری تهران، بیش از ۷۰ درصد از مهاجرین به صورت خودجوش و داوطلبانه به اردوگاه‌ها مراجعه کردند و زمینه بازگشت به کشورشان فراهم شد.

استاندار تهران با اشاره به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی افزود: طرح همچنان ادامه دارد و تمام تلاش‌ها با محوریت استانداری تهران در حال انجام است تا اهداف مورد نظر محقق شود.