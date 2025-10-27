حضرت زینب (س) را با یک ویژگی زیبا می‌توان شناخت و آن ویژگی، صبر است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مریم فرضی، کارشناس مذهبی در برنامه تلویزیونی عنوان کرد که صبر و گذشت از ویژگی منحصربه‌فرد حضرت زینب (س) است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حضرت زینب (س) ، دین اسلام ، قرآن کریم
خبرهای مرتبط
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تولید سریال «پسران هور» تقدیر کرد
مجری شبکه الکوثر:
لبنان سرزمین سید حسن نصرالله است
روایت ایستادگی و ایمان بانو حضرت زینب (س) از رادیو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز پخش «جومونگ۳» در تلویزیون
پاییز حرم؛ مواجهه با هولناک‌ترین روز شاهچراغ
وقتی گفت‌و‌گو طعم «خردل» می‌گیرد! گفت‌وگویی با رایحه طنز و تندی ملایم
پخش زنده دیدار رده بندی و فینال کشتی آزاد در برنامه «مثبت ورزش»
پخش مستند «اینجا سفارت نیست» از شبکه جهانی الکوثر
«کفر قاسم» در قاب شبکه نمایش
تولید مجموعه‌های نمایشی درباره مفاخر
استقبال ۳۳ کشور از سومین مسابقه بین‌المللی «کارتون و کاریکاتور ترامپیسم»
صالحی امیری: ضرورت‌های ایجاد مشوق برای زیست شرافتمندانه در روستا‌ها را دنبال می‌کنیم
ماجرای «سرقت معکوس» در شبکه تهران
آخرین اخبار
ویژگی منحصر‌به‌فرد حضرت زینب (س) + فیلم
برنامه‌ریزی برای تولید سریال درباره چند چهره سرشناس معاصر
آینده اقتصاد گردشگری ایران دریامحور است
پخش مستند «اینجا سفارت نیست» از شبکه جهانی الکوثر
پخش مستند مسن‌ترین ورزشکار ایرانی مدال‌آور در تاریخ المپیک
مستند «کوسه ماهی: شکارگر اعماق آب ها» را از شبکه تهران ببینید
پخش زنده دیدار رده بندی و فینال کشتی آزاد در برنامه «مثبت ورزش»
ماجرای «سرقت معکوس» در شبکه تهران
«کفر قاسم» در قاب شبکه نمایش
تولید مجموعه‌های نمایشی درباره مفاخر
آغاز پخش «جومونگ۳» در تلویزیون
استقبال ۳۳ کشور از سومین مسابقه بین‌المللی «کارتون و کاریکاتور ترامپیسم»
صالحی امیری: ضرورت‌های ایجاد مشوق برای زیست شرافتمندانه در روستا‌ها را دنبال می‌کنیم
پاییز حرم؛ مواجهه با هولناک‌ترین روز شاهچراغ
وقتی گفت‌و‌گو طعم «خردل» می‌گیرد! گفت‌وگویی با رایحه طنز و تندی ملایم
آیا سریال «شش‌ماهه» طلسم غیبت مهران مدیری در شبکه نسیم را می‌شکند؟