استاندار کردستان گفت: برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم که با استقبال ویژه مردم کردستان همراه بود، دیپلماسی فرهنگ و وحدت دینی و ملی را بیش از پیش تقویت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- آرش زرهتن لهونی در مراسم اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی سنندج، اظهار کرد: تمامی دستگاههای اچرایی بدون نیاز به دستور خاص، با عشق و علاقه پای کار قران بکدند و همراهی ویژه مردم دوستدار قرآن استان را شاهد بودیم که بسیار ارزشممد بود.
وی به برگزاری بیش از ۲۰۰ محفل انس با قران کریم در استان، در این مدت، افزود: کردستان دیار فرهنگ است و طرفیتهای ویژه و میراث گرانبهایی در حوزههای مختلف دارد و این ارزشمندترین سرمایه استان است.
استاندار کردستان با بیان اینکه سنندج بیشترین مساجد را دارد که بخش زیادی از آن را مردم در طول تاریخ ساختهاند، گفت: اهل سنت و تشیع در کردستان با همدلی ویژه در کنار هم زندگی میکنند و پای کار برنامههای فرهنگی و دینی هستند.