سرمربی برزیلی سابق پرسپولیس بار دیگر هدایت این تیم را برعهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که اوسمار لوس ویرا رسماً به عنوان سرمربی جدید سرخ‌پوشان منصوب شد. این انتخاب، حاصل بررسی دقیق فنی و مدیریتی باشگاه، در کمترین زمان ممکن بوده که با استقبال گرم هواداران عزیز نیز همراه شده است.

باشگاه پرسپولیس همواره بر اصول حرفه‌ای، شفافیت و رشد تیمی پایبند بوده و امروز با حضور این مربی که سابقه قهرمانی با پرسپولیس را دارد و مورد اقبال هواداران است، گامی مهم در مسیر تقویت تیم و تحقق اهداف پبش بینی شده خود برداشته است. 

از این رو امیدواریم با این انتخاب آرامش بار دیگر به فضای هواداری بازگشته و مجموعه تیم در سایه صبوری و حمایت هواداران، در مسیر موفقیت و قهرمانی قدم بردارند.

موفقیت تنها با اتحاد، همبستگی، صبوری و اعتماد بین ارکان باشگاه، کادرفنی، بازیکنان و هواداران قابل دستیابی است و این مسیر نیازمند همراهی همه ما است.

اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد

