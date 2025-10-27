باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم بسکتبال دختران ایران در آخرین روز از رقابت‌های بسکتبال سه نفره امروز (دوشنبه) از ساعت ۱۸:۲۰ دقیقه بعد از ظهر در ورزشگاه‌ام الحصم بحرین در مرحله فینال مسابقات بسکتبال سه نفره در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به مصاف چین تایپه رفت و با نتیجه ۱۵ بر ۱۴ مقابل این تیم شکست خورد و به مدال نقره این مسابقات دست یافت.

تیم بسکتبال سه نفره دختران ایران در گروه A با تیم‌های قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین همگروه بود و با ۷ پیروزی و دو شکست صاحب مدال نقره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شد.