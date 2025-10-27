متخصص مدیریت نوآوری و فناوری گفت: ورود فعال و هدفمند به عرصه انقلاب صنعتی چهارم برای ایران به ضرورتی استراتژیک تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ علی زوهشکیانی، متخصص مدیریت نوآوری و فناوری، با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به انقلاب صنعتی چهارم، تأکید کرد: انقلاب‌های صنعتی در طول تاریخ، جهان را بار‌ها دگرگون کرده‌اند و هر بار شکاف میان کشور‌های پیشرفته و کشور‌های در حال توسعه افزایش یافته است. اگر امروز در این مسیر عقب بمانیم، فاصله ما با جهان توسعه‌یافته به شکلی بی‌سابقه افزایش خواهد یافت.

زوهشکیانی با مرور تاریخی تحولات صنعتی گفت: پیش از وقوع انقلاب صنعتی اول، فاصله میان متوسط درآمد فقیرترین و ثروتمندترین کشور‌ها حدود چهار برابر بود. امروز این اختلاف در جهان به بیش از ۷۰۰ برابر رسیده و در منطقه خاورمیانه نیز اختلاف میان درآمد سرانه یک شهروند قطری با یک شهروند یمنی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ برابر است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد اگر کشور‌ها نسبت به تحولات انقلاب صنعتی چهارم بی‌تفاوت بمانند، این شکاف ممکن است در پایان این دوران به چند هزار برابر افزایش یابد.

او در توضیح روند تاریخی این تحولات افزود: انقلاب صنعتی اول حدود سال ۱۷۶۰ میلادی با اختراع ماشین بخار در انگلستان آغاز شد. حدود یک قرن بعد، انقلاب صنعتی دوم با محوریت برق و تولید انبوه در ایالات متحده آمریکا شکل گرفت. سپس در دهه ۱۹۶۰ میلادی، انقلاب صنعتی سوم با ظهور فناوری‌های دیجیتال و رایانه رقم خورد. اما از حدود یک دهه پیش، بشر وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که آن را انقلاب صنعتی چهارم می‌نامند.

زوهشکیانی با اشاره به ویژگی‌های متمایز انقلاب صنعتی چهارم خاطرنشان کرد: در این دوره، مرز میان فناوری‌های فیزیکی، دیجیتال و زیستی از بین رفته و ترکیب آنها با هوش مصنوعی، سرعت تحولات را به شکلی بی‌سابقه افزایش داده است. این انقلاب دیگر تنها مربوط به صنایع نیست، بلکه سبک زندگی، الگو‌های اشتغال، آموزش و حتی روابط اجتماعی را دگرگون می‌کند.

وی برای نشان دادن اهمیت تاریخی این تحولات به مقایسه‌ای اشاره کرد و گفت: در سال ۱۷۳۶ میلادی، نادرشاه افشار در ایران تاج‌گذاری کرد و تنها سه ماه پیش از آن، جیمز وات – مخترعی که بعد‌ها با ماشین بخار خود آغازگر انقلاب صنعتی اول شد – در انگلستان به دنیا آمده بود. این مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که در همان زمان که ایران درگیر تحولات سیاسی داخلی بود، در گوشه‌ای دیگر از جهان بذر انقلابی کاشته شد که سرنوشت اقتصاد و تمدن بشر را برای همیشه تغییر داد.

زوهشکیانی در پایان تأکید کرد: اگر ایران بخواهد در دنیای آینده جایگاه مؤثری داشته باشد، باید از هم‌اکنون برای ورود فعال و آگاهانه به عرصه انقلاب صنعتی چهارم برنامه‌ریزی کند. بی‌توجهی به این روند می‌تواند شکاف فناورانه و اقتصادی کشور را به‌شدت افزایش دهد.

برچسب ها: انقلاب صنعتی ، هوش مصنوعی
خبرهای مرتبط
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
تعیین اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی در مجلس
مصوبه مجلس برای تشکیل سازمان هوش مصنوعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعدادهای برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
راز دنباله‌دار فراری: آیا توسط خورشید نابود شد یا زنده مانده است؟
ضرورت تصویب رشته دکترای حرفه‌ای کاردرمانگرها/ معوقات بیمه‌ای از مشکلات جدی کاردرمانگر‌ها است
وزیر ارتباطات: نتایج اتصال به فیبرنوری به مردم گزارش داده می‌شود
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
عضویت سازمان نظام پزشکی ایران در انجمن پزشکی جهانی
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند
آخرین اخبار
مرور خواص روغن سیر بر استخوان و مفاصل + فیلم
اسرار «باران خورشیدی» مرموز در فضا مشخص شد
دانش‌آموزان امروز، فناوران فردا؛ برنامه هدفمند منطقه بین‌المللی برای آینده‌سازان کشور
قابلیت جدید اینستاگرام برای بازگشت به Reels‌های مشاهده شده
ایران در صنعت داروسازی منطقه‌ای، جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد
راهنمای جامع تمیز کردن گوشی‌های هوشمند
حنا: سلاحی امیدوارکننده علیه یک بیماری جدی
خوراکی‌هایی که باروری مردان را تقویت می‌کنند
مقابله با آسیب‌های اجتماعی با رویکرد علمی امکان‌پذیر است
راز دنباله‌دار فراری: آیا توسط خورشید نابود شد یا زنده مانده است؟
ضرورت تصویب رشته دکترای حرفه‌ای کاردرمانگرها/ معوقات بیمه‌ای از مشکلات جدی کاردرمانگر‌ها است
رقابت ۱۲۰۰ نخبه فناور و شناسایی استعدادهای بین‌المللی در دومین المپیک فناوری پردیس
وزیر ارتباطات: نتایج اتصال به فیبرنوری به مردم گزارش داده می‌شود
لزوم مقابله مؤثر با پشه آئدس و پیشگیری از طغیان تب دنگی
اعلام نتایج نهایی پذیرش دانشجو - معلم از استعدادهای برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان
عضویت سازمان نظام پزشکی ایران در انجمن پزشکی جهانی
آغاز دومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۵ با حضور نخبگان از ۱۶ کشور در پارک فناوری پردیس
نتایج آزمون زبان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد
ورود وزیر بهداشت به ریاض برای شرکت در نمایشگاه جهانی سلامت
برگزاری نخستین المپیاد جهانی نانو در ایران/ تحریم رژیم صهیونیستی از سوی ایران در المپیاد جهانی ترکیبیات
ماه در تربیع اول، فرصت رصد حلقه‌های زحل و اوج درخشش دنباله‌دار لمون
گرسنگی طولانی‌مدت؛ میان‌بُری ناسالم برای کاهش وزن
تولید گچ نانویی بومی ضدآب و امکان مشاهده پوست با یک‌دهم قیمت نمونه‌های خارجی
افزایش ظرفیت پرستاری مسئله کمبود پرستار را حل نمی‌کند
برنامه ملی «ایران دیجیتال» با بیش از یک میلیون دانش‌آموز؛ نهادینه‌سازی فرهنگ فناوری و نوآوری در مدارس
صنف طلا و جواهر صاحب نرم‌افزار ویژه؛ محاسبه آنلاین و شناسنامه الکترونیک طلا