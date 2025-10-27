باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در آیین اختتامیه چهل و هشتیم دوره مسابقات سراسری قران کریم به میزبانی سنندج، با بیان اینکه ملت ایران در جبهه حق و دشمنان این ملت بزرگ در جبهه باطل هستند، اظهار کرد: بر اساس وعده الهی جبهه حق همواره پیروز است.

وی ادامه داد: نشر و بسط تقوای الهی یکی از مطالب مورد تاکید در قرآن کریم است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یکی از مصادیق تقوا، تقوای اجتماعی است، یادآور شد: دشمنان و منافقان هیچگاه بر روی قول و وعده خود ثابت و صادق نیستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با تاکید بر اینکه جامعه‌ای که جسم و روح خدایی ندارد، جامعه‌ای مرده است، افزود: کسی که با خدا ارتباط نداشته باشد، یک جسم متحرک است و برای الهی شدن هر انسانی باید به قرائت هر روزه قرآن کریم اهتمام داشته باشد.

وی تاکید کرد: محافل قرآنی بهانه‌ای است تا خط زندگی را گم نکنیم و همه مسوولان ایران اسلامی حیات طیبه را در قرائت قرآن می‌دانند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به توصیه و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر قرائت و فراگیری کلام نور، تاکید کرد: ایران اسلامی باید، مهد قرآن جهان اسلام شود.