رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت:  سخن حق و حقیقت‌خواهی هیچ معنایی برای استکبار جهانی ندارد و در وقایع اخیر کشورمان این برای دنیا اشکارتر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی در آیین اختتامیه چهل و هشتیم دوره مسابقات سراسری قران کریم به میزبانی سنندج،   با بیان اینکه ملت ایران در جبهه حق و دشمنان این ملت بزرگ در جبهه باطل هستند، اظهار کرد: بر اساس وعده الهی جبهه حق همواره پیروز است.

وی ادامه داد: نشر و بسط تقوای الهی یکی از مطالب مورد تاکید در قرآن کریم است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه یکی از مصادیق تقوا، تقوای اجتماعی است، یادآور شد: دشمنان و منافقان هیچگاه بر روی قول و وعده خود ثابت و صادق نیستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی با تاکید بر اینکه جامعه‌ای که جسم و روح خدایی ندارد، جامعه‌ای مرده است، افزود: کسی که با خدا ارتباط نداشته باشد، یک جسم متحرک است و برای الهی شدن هر انسانی باید به قرائت هر روزه قرآن کریم اهتمام داشته باشد.

وی تاکید کرد: محافل قرآنی بهانه‌ای است تا خط زندگی را گم نکنیم و همه مسوولان ایران اسلامی حیات طیبه را در قرائت قرآن می‌دانند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به توصیه و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر قرائت و فراگیری کلام نور،   تاکید کرد: ایران اسلامی باید، مهد قرآن جهان اسلام شود.

برچسب ها: کردستان ، اسکتبار ، اوقاف
خبرهای مرتبط
صیانت از قانون تپه‌ها و بافت تاریخی، شفافیت و روانسازی ساخت و سازها محور توسعه شهری کردستان است
شناسایی ۵۱۴ تخلف ساخت و ساز غیر مجاز در سنندج
تسریع در اجرای مولدسازی، ضرورتی برای افزایش بهره‌وری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قاتل شهروند مریوانی در عملیات ضربتی پلیس زمین گیر شد
اختتامیه مسابقات سراسری قرآن درسنندج برگزار می‌شود
جان باختگان آتش سوزی آبیدر به عنوان «فداکاران خدمت» شناخته شدند
ماموریت محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف،افزایش سازش در پرونده های قضایی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد سنندج شد
مسابقات سراسری قرآن کریم دیپلماسی فرهنگ وحدت را تقویت کرد
حق برای استکبار جهانی معنایی ندارد
آخرین اخبار
حق برای استکبار جهانی معنایی ندارد
مسابقات سراسری قرآن کریم دیپلماسی فرهنگ وحدت را تقویت کرد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد سنندج شد
جان باختگان آتش سوزی آبیدر به عنوان «فداکاران خدمت» شناخته شدند
اختتامیه مسابقات سراسری قرآن درسنندج برگزار می‌شود
ماموریت محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف،افزایش سازش در پرونده های قضایی است
قاتل شهروند مریوانی در عملیات ضربتی پلیس زمین گیر شد
آغاز هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان با رویکرد حفظ محیط‌زیست
صیانت از قانون تپه‌ها و بافت تاریخی، شفافیت و روانسازی ساخت و سازها محور توسعه شهری کردستان است
تشدید برخورد پلیس با خودرو‌های ناهنجار /بیش از ۱۰۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت متخلف و ناهنجار راهی پارکینگ شد