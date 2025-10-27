در هفته ششم لیگ بسکتبال که با برتری مدعیان همراه بود، تیم گلنور با برتری در دربی اصفهان طلسم بازی‌های بدون بردش را شکست.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز (دوشنبه ۵ آبان) با برگزاری دیدار‌های هفته ششم پیگیری شد.

نفت زاگرس و پاس کردستان نخستین دیدار این هفته را در جهرم برگزار کردند که طی آن تیم میزبان با تحمیل سومین شکست این فصل به حریف، تعداد برد‌های خود را به ۴ رساند. امیرعلی قلی‌زاده از تیم نفت بهترین بازیکن این زمین بود که با ۱۷ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۳ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۶ کمک زیادی به پیروزی تیمش داشت.

در شاهرود تیم پایش پارت میزبان طبیعت بود، اما نتوانست از امتیاز میزبانی برای کسب برتری استفاده کند و اینگونه در انتهای جدول رده بندی بدون برد ماند. بدین ترتیب طبیعت با کسب چهارمین برد و ۲ امتیاز حاصل از آن، زمین بازی را ترک کرد. در کسب این برتری «گلیگوریه راکوچویچ بیشترین تاثیر را داشت. او با ۲۵ امتیاز، ۷ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۷ بهترین بازیکن طبیعت و زمین بازی شد.

تیم استقلال هم این هفته از رقابت‌های لیگ برتر را با برد تمام کرد تا همچنان تنها تیم بدون باخت در جدول رده بندی باشد. ششمین برد استقلال در رقابت با پترونوین به دست آمد. ۸ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۱ کمک کرد تا ارسلان کاظمی بهترین بازیکن استقلال و زمین شود.

شهرداری گرگان که تا پیش از این هفته در رده دوم قرار داشت نیز در این هفته از مسابقات میزبان نفت آبادان بود و موفق شد از امتیاز میزبانی برای پنجمین برد فصل خود استفاده کند. مبین شیخی بازیکن این تیم با ۲۰ امتیاز، ۴ ریباند، ۵ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۱ بهترین بازیکن زمین بود.

گلنور اصفهان که تا پیش از این هفته بردی در کارنامه نداشت، موفق شد با پیروزی در دربی اصفهان طلسم دیدار‌های بدون بردش را بشکند. مهدی افخمی با ۱۹ امتیاز، ۵ ریباند، ۴ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۱۹ بهترین بازیکن زمین بود.

آخرین دیدار این هفته هم میان دو تیم کاله و مهگل برگزار شد که طی آن آملی‌ها پیروز شدند تا با ٥ برد جایگاه شان را در بالای حدول تثبیت کنند. «جورجه گاگیچ» از کاله با ۳۲ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۲ پاس گل، یک بلاک و کارایی ۳۳ بهترین بازیکن زمین بود.

نتایج دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* نفت زاگرس جنوبی ۸۰ - پاس کردستان ۴۴

* پایش پارت شاهرود ۸۱ - طبیعت اسلامشهر ۹۰

* شهرداری گرگان ٧٢ - پالایش نفت آبادان ٦٩

* استقلال تهران ۷۹ - پترونوین ماهشهر ۵۰

* گلنور اصفهان ٧٦ - رعد پدافند هوایی اصفهان ٧٠

* کاله مازندران ٨٣ - مهگل البرز ٧٦

برچسب ها: تیم بسکتبال ، لیگ بسکتبال
خبرهای مرتبط
صدرنشینی خانه بسکتبال محمودآباد در دور رفت لیگ جوانان کشور
علیپور: تیمی از لیگ برتر بسکتبال انصراف نداده است
علی علیزاده بالاخره بسکتبالیست شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
آمار ضعیف استقلال مقابل فجرسپاسی
برخورداری و نصیری هم حذف شدند
بازگشت کامران نجف‌زاده با «برمودا» یی تازه!
درخشش شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات فرانسه با ۳ جام
آخرین اخبار
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
تیم شنا ایران به فینال راه یافت
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
زیرساخت‌های دیجیتالی ورزش کشور توسعه می‌یابد
برنز شرافتمند قطعی شد
صعود بسکتبال سه نفره دختران به نیمه نهایی با شکست هند
درخشش دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین/ ایران ۳۲ - تایلند ۱۶
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
کریم سرمربی سرخپوشان در بازی با تراکتور است
حذف تیم بسکتبال سه نفره ایران با شکست مقابل چین
فغانی نامزد برترین داور سال فوتبال جهان شد
سقوط شمشیربازی ایران/ پشتوانه‌های نامطمئن حتی پسر رییس!
درخشش شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات فرانسه با ۳ جام
نگاهی به حواشی شب گذشته ال‌کلاسیکو + فیلم
برخورداری و نصیری هم حذف شدند
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
بازگشت کامران نجف‌زاده با «برمودا» یی تازه!
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کشتی کاراکوجاک ترکیه شد
بازتاب صدرنشینی استقلال در لیگ برتر در رسانه‌های پرتغالی
پاسخ مثبت شهروندان مونیخ به میزبانی شهرشان از بازی‌های المپیک
آمار ضعیف استقلال مقابل فجرسپاسی
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا