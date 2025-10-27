باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز (دوشنبه ۵ آبان) با برگزاری دیدار‌های هفته ششم پیگیری شد.

نفت زاگرس و پاس کردستان نخستین دیدار این هفته را در جهرم برگزار کردند که طی آن تیم میزبان با تحمیل سومین شکست این فصل به حریف، تعداد برد‌های خود را به ۴ رساند. امیرعلی قلی‌زاده از تیم نفت بهترین بازیکن این زمین بود که با ۱۷ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۳ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۶ کمک زیادی به پیروزی تیمش داشت.

در شاهرود تیم پایش پارت میزبان طبیعت بود، اما نتوانست از امتیاز میزبانی برای کسب برتری استفاده کند و اینگونه در انتهای جدول رده بندی بدون برد ماند. بدین ترتیب طبیعت با کسب چهارمین برد و ۲ امتیاز حاصل از آن، زمین بازی را ترک کرد. در کسب این برتری «گلیگوریه راکوچویچ بیشترین تاثیر را داشت. او با ۲۵ امتیاز، ۷ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۷ بهترین بازیکن طبیعت و زمین بازی شد.

تیم استقلال هم این هفته از رقابت‌های لیگ برتر را با برد تمام کرد تا همچنان تنها تیم بدون باخت در جدول رده بندی باشد. ششمین برد استقلال در رقابت با پترونوین به دست آمد. ۸ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۱ کمک کرد تا ارسلان کاظمی بهترین بازیکن استقلال و زمین شود.

شهرداری گرگان که تا پیش از این هفته در رده دوم قرار داشت نیز در این هفته از مسابقات میزبان نفت آبادان بود و موفق شد از امتیاز میزبانی برای پنجمین برد فصل خود استفاده کند. مبین شیخی بازیکن این تیم با ۲۰ امتیاز، ۴ ریباند، ۵ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۲۱ بهترین بازیکن زمین بود.

گلنور اصفهان که تا پیش از این هفته بردی در کارنامه نداشت، موفق شد با پیروزی در دربی اصفهان طلسم دیدار‌های بدون بردش را بشکند. مهدی افخمی با ۱۹ امتیاز، ۵ ریباند، ۴ پاس گل، یک توپ ربایی و کارایی ۱۹ بهترین بازیکن زمین بود.

آخرین دیدار این هفته هم میان دو تیم کاله و مهگل برگزار شد که طی آن آملی‌ها پیروز شدند تا با ٥ برد جایگاه شان را در بالای حدول تثبیت کنند. «جورجه گاگیچ» از کاله با ۳۲ امتیاز، ۱۱ ریباند، ۲ پاس گل، یک بلاک و کارایی ۳۳ بهترین بازیکن زمین بود.

نتایج دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* نفت زاگرس جنوبی ۸۰ - پاس کردستان ۴۴

* پایش پارت شاهرود ۸۱ - طبیعت اسلامشهر ۹۰

* شهرداری گرگان ٧٢ - پالایش نفت آبادان ٦٩

* استقلال تهران ۷۹ - پترونوین ماهشهر ۵۰

* گلنور اصفهان ٧٦ - رعد پدافند هوایی اصفهان ٧٠

* کاله مازندران ٨٣ - مهگل البرز ٧٦