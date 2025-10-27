انگلیس و ترکیه با امضای توافقی ۱۱ میلیارد دلاری برای خرید جنگنده‌های یوروفایتر تایفون، همکاری دفاعی خود را گسترش دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - انگلیس و ترکیه با امضای یک توافق چند میلیارد دلاری برای خرید جنگنده‌های یوروفایتر تایفون، همکاری دفاعی خود را گسترش دادند.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه روز دوشنبه از توافری ۱۱ میلیارد دلاری برای فروش جنگنده‌های یوروفایتر تایفون خبر داد.

استارمر در جریان دیدار خود از ترکیه تأکید کرد: «این یک معامله واقعاً مهم است، زیرا شامل سفارشاتی به ارزش ۸ میلیارد پوند (۱۰.۷ میلیارد دلار) است... این طرح برای ۱۰ سال اشتغالزایی خواهد کرد و برای کشورمان بسیار حائز اهمیت است.»

بر اساس این توافق، آنکارا ۲۰ فروند جنگنده دریافت خواهد کرد که به گفته لندن، به تقویت توان دفاعی جناح جنوبی ناتو کمک خواهد کرد.

یوروفایتر تایفون یک جنگنده برتری هوایی و دو موتوره است که توسط کنسرسیوم یوروفایتر - متشکل از شرکت‌های هوافضای انگلیس، آلمان، ایتالیا و اسپانیا - تولید می‌شود.

هفته گذشته رویترز به نقل از یک منبع گزارش داد که آنکارا در بحبوحه مذاکرات برای خرید ۴۰ فروند یوروفایتر تایفون و همچنین اف-۱۶ و اف-۳۵ آمریکایی، به متحدان اروپایی خود و ایالات متحده راه‌هایی را برای تهیه سریع جت‌های جنگنده پیشرفته پیشنهاد داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنگنده انگلیسی ، دولت ترکیه
