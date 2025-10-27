باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حبیب‌الله شریفی مدیرعامل شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز با اشاره به حضور موفق این شرکت در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو شیراز، گفت: نمایشگاه امسال فرصتی بود تا توانمندی‌های صنعت سیمان ایران در سطحی بین‌المللی به نمایش گذاشته شود و شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز با تکیه بر فناوری‌های نو، کیفیت جهانی و سرمایه انسانی متخصص، یکی از شرکت‌هایی بود که مورد توجه فعالان داخلی و خارجی قرار گرفت.

او افزود: در این رویداد، بازدیدکنندگان خارجی و کارشناسان صنعتی از کیفیت محصولات، مدیریت علمی تولید و برنامه‌های توسعه‌ای شرکت استقبال چشمگیری کردند. حضور پررنگ سیمان خاکستری نی‌ریز در این اکسپو، نشان داد که صنایع جنوب کشور می‌توانند در عرصه صادرات و رقابت جهانی نیز جایگاه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیرعامل سیمان خاکستری نی‌ریز خاطرنشان کرد: درخشش ما در اکسپو تنها یک نمایش نیست؛ نشانه‌ای است از مسیری که با اتکا به توان بومی، کیفیت جهانی و مدیریت علمی ادامه خواهد یافت.

شریفی ادامه داد: هدف نهایی ما تثبیت برند سیمان خاکستری نی‌ریز به‌عنوان یکی از نام‌های قابل اعتماد صنعت سیمان ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

تولید پایدار و همگام با بازار

مدیرعامل سیمان خاکستری نی‌ریز با بیان اینکه این کارخانه با ظرفیت روزانه ۳هزار و ۳۰۰ تن کلینکر به‌طور مستمر فعالیت می‌کند، اظهار داشت: تمرکز ما بر تولید سیمان تیپ ۲ با کیفیتی فراتر از استاندارد‌های ملی و منطقه‌ای است. تداوم فعالیت با ظرفیت کامل، نتیجه اتکا به نیروی انسانی متخصص و استفاده از تجهیزات پیشرفته جهانی است.

به گفته او، شرکت تاکنون موفق به دریافت مجموعه‌ای از گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی از جمله ISO ۹۰۰۱، ISO ۱۴۰۰۱، ISO ۴۵۰۰۱، ISO ۵۰۰۰۱ و گواهینامه‌های رضایت مشتری (ISO ۱۰۰۰۱ تا ۱۰۰۰۴) شده است که بیانگر تعهد مجموعه به کیفیت، ایمنی و پایداری محیط‌زیست است.

به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا در فرآیند تولید

شریفی با اشاره به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا در فرآیند تولید گفت:ما از همان ابتدای راه‌اندازی کارخانه، استفاده از تجهیزات شرکت‌های معتبر جهانی را در دستور کار قرار دادیم. آسیاب مواد از فایفر آلمان، سیلو‌ها از ایبائو آلمان، مشعل دوگانه‌سوز از پیلارد فرانسه، سیستم برق زیمنس و اشنایدر، و سیستم ایکس‌ری از شیماتسو ژاپن تنها بخشی از این تجهیزات هستند که نقش مهمی در کنترل دقیق کیفیت و کاهش مصرف انرژی دارند.

او با اشاره به نقش اقتصادی و توسعه‌ای شرکت گفت: سیمان خاکستری نی‌ریز امروز نه‌تنها تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از نیاز استان فارس است، بلکه آمادگی کامل برای صادرات به بازار‌های منطقه‌ای و کشور‌های همسایه را دارد. ما در سال‌های اخیر توانسته‌ایم با اتکا به کیفیت محصول و پایبندی به استاندارد‌های بین‌المللی، مسیر صادرات را هموار کنیم و به رونق اقتصادی منطقه و معیشت خانواده‌های وابسته به صنعت سیمان کمک نماییم.

از جبران خشکسالی تا خلق فرصت‌های اقتصادی

مدیرعامل شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز با یادآوری شرایط دشوار منطقه در زمان تأسیس کارخانه گفت: در سال ۱۳۸۶، هنگامی که خشکسالی‌های شدید شرق فارس موجب خروج بیش از ۲۵ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی از چرخه تولید شده بود، راه‌اندازی این کارخانه توانست به‌عنوان یک طرح نجات‌بخش، زمینه اشتغال و سرمایه‌گذاری جدیدی ایجاد کند و بخشی از پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رکود کشاورزی را جبران کند.

او افزود: امروز با بیش از ۲۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم، سیمان خاکستری نی‌ریز نه‌تنها یکی از قطب‌های صنعتی شرق فارس است، بلکه نقش مهمی در توسعه اجتماعی و تثبیت جمعیت در منطقه ایفا می‌کند.

سیمان خاکستری نی‌ریز در مسیر توسعه پایدار و حرکت به سوی جایگاه برتر کشور

شریفی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه گفت:شرکت سیمان خاکستری نی‌ریز در مسیر توسعه پایدار و حرکت به سوی جایگاه برتر در صنعت سیمان کشور، مجموعه‌ای از اهداف راهبردی را دنبال می‌کند که بر پایه اصول کیفیت، نوآوری، رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و ارتقای سرمایه انسانی تعریف شده‌اند.

او افزود: این اهداف شامل ارتقای مستمر سطح کیفیت تولید و بهره‌وری از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نو و کنترل دقیق فرآیند تولید، استمرار آموزش‌های تخصصی کارکنان و مهندسان با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های حرفه‌ای، و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی است، به گونه‌ای که میزان آلایندگی فعلی کارخانه پایین‌تر از حد مجاز قرار دارد.

مدیرعامل سیمان خاکستری نی‌ریز همچنین با اشاره به اولویت‌های ایمنی و سلامت محیط کار گفت: ارتقای سطح ایمنی و بهداشت محیط کار از طریق اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و تقویت زیرساخت‌های ایمنی، افزایش رضایت مشتریان با تمرکز بر حفظ کیفیت محصول، بسته‌بندی مناسب و ارسال سریع کالا، توسعه سطح علمی مجموعه و ارتقای توان پژوهشی از دیگر محور‌های برنامه راهبردی ماست.

شریفی خاطرنشان کرد: در نهایت، گسترش صادرات و افزایش ارزآوری برای کشور از اهداف کلیدی شرکت است تا سیمان خاکستری نی‌ریز بتواند در کنار پاسخ‌گویی به نیاز بازار داخلی، سهم مؤثری در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی نیز داشته باشد.

شریفی با تأکید بر اهمیت حضور در بازار‌های منطقه‌ای گفت: ما در فاز بعدی توسعه، هدف‌گذاری ویژه‌ای برای افزایش سهم صادراتی و ارتقای فناوری تولید داریم.

شریفی با تشریح مزیت‌های رقابتی کارخانه افزود: موقعیت جغرافیایی ممتاز ما در مسیر دسترسی به بنادر جنوبی کشور، وجود مواد اولیه باکیفیت در منطقه، و اتکای کامل به نیروی انسانی متخصص و دانش فنی بومی، از جمله ظرفیت‌هایی است که امکان توسعه بیشتر را برای ما فراهم کرده است.

به گفته مدیرعامل سیمان خاکستری نی‌ریز، تحقق جهش تولید و افزایش سهم صادراتی، نیازمند همکاری و حمایت دستگاه‌های مرتبط است و در صورت حمایت مؤثر دولت، بانک‌ها و نهاد‌های توسعه‌ای، این ظرفیت‌های بالقوه می‌تواند به فرصت‌های بالفعل تبدیل شود و به رشد پایدار، اشتغال بیشتر و افزایش ارزآوری برای کشور منجر شود.

شریفی با اشاره به برنامه‌های آینده شرکت تأکید کرد: اطمینان دارم با مدیریت هوشمندانه، سرمایه انسانی توانمند و بهره‌گیری از تجهیزات مدرن، سیمان خاکستری نی‌ریز جایگاه خود را به عنوان یکی از برند‌های قابل اعتماد و پیشرو صنعت سیمان کشور بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.