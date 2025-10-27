چهار بوکسور ایران با صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی جوانان، مدال برنز خود را قطعی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در مرحله یک‌چهارم‌نهایی رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین، چهار بوکسور تیم پسران کشورمان روی رینگ رفتند که همگی با برتری مقابل حریفان، ضمن صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کردند.

مهرشاد شرافتمند در وزن ۷۵ کیلوگرم برابر امیر نوزیموف از تاجیکستان به برتری رسید تا به نیمه‌نهایی برسد. وی برای رسیدن به فینال با گوان از چین دیدار می‌کند.

متین‌چمی‌پا در وزن ۵۴ کیلوگرم برابر لیو جون هوی از کره‌جنوبی با ارائه مبارزه‌ای حساب شده به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد. متین که طلای آسیا را در کارنامه دارد در مرحله بعد با موتاز المصالح از اردن مبرازه خواهد کرد.

فرزان احمدی در وزن ۶۶ کیلوگرم، با اقتدار بازاروف از تاجیکستان را مغلوب کرد و راهی نیمه‌نهایی شد. او در این مرحله با خوجایف از ازبکستان بالای رینگ می‌رود.

در وزن به اضافه ۸۰ کیلوگرم، فرهود قربانی مقابل بارخونوف از تاجیکستان را مقتدرانه از پیش‌رو برداشت و راهی نیمه‌نهایی شد تا در این مرحله با رستم‌بیک از قزاقستان مصاف دهد.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، بوکس
خبرهای مرتبط
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
سومین دوره بازی‌های آسیایی بوکس جوانان - بحرین؛
برنز شرافتمند قطعی شد
صعود مهران برخورداری و سعیده نصیری به دور یک‌هشتم نهایی تکواندوی قهرمانی جهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
آمار ضعیف استقلال مقابل فجرسپاسی
برخورداری و نصیری هم حذف شدند
بازگشت کامران نجف‌زاده با «برمودا» یی تازه!
درخشش شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات فرانسه با ۳ جام
آخرین اخبار
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
تیم شنا ایران به فینال راه یافت
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
زیرساخت‌های دیجیتالی ورزش کشور توسعه می‌یابد
برنز شرافتمند قطعی شد
صعود بسکتبال سه نفره دختران به نیمه نهایی با شکست هند
درخشش دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین/ ایران ۳۲ - تایلند ۱۶
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
کریم سرمربی سرخپوشان در بازی با تراکتور است
حذف تیم بسکتبال سه نفره ایران با شکست مقابل چین
فغانی نامزد برترین داور سال فوتبال جهان شد
سقوط شمشیربازی ایران/ پشتوانه‌های نامطمئن حتی پسر رییس!
درخشش شطرنج‌باز ایرانی در مسابقات فرانسه با ۳ جام
نگاهی به حواشی شب گذشته ال‌کلاسیکو + فیلم
برخورداری و نصیری هم حذف شدند
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
بازگشت کامران نجف‌زاده با «برمودا» یی تازه!
پیام عجیب و جنجالی مربی پرسپولیس به اوسمار
زمان حضور اوسمار به تهران مشخص شد
ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی کشتی کاراکوجاک ترکیه شد
بازتاب صدرنشینی استقلال در لیگ برتر در رسانه‌های پرتغالی
پاسخ مثبت شهروندان مونیخ به میزبانی شهرشان از بازی‌های المپیک
آمار ضعیف استقلال مقابل فجرسپاسی
رکورد ویژه مهدی طارمی در فوتبال اروپا