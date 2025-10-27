فرماندار دلفان با تأکید بر ضرورت جذب کامل اعتبارات عمرانی، گفت مدیران دستگاه‌های اجرایی در صورت بازگشت بودجه‌های تخصیص‌یافته، باید پاسخگو باشند و کوتاهی در اجرای پروژه‌ها پذیرفتنی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- سیدرضا سلامتی، فرماندار دلفان اظهار داشت:با توجه به نزدیک شدن پایان فصل کاری، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید تمام توان خود را برای جذب اعتبارات و اجرای پروژه‌ها به کار گیرند و از دادستانی نیز درخواست خواهیم نمود که این موضوع را بررسی کند.

وی تأکید کرد:مدیران دستگاه‌ها در صورت بازگشت اعتبارات عمرانی شهرستان مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. نباید اجازه دهیم بودجه‌های تخصیص‌یافته به دلیل سهل‌انگاری از چرخه توسعه شهرستان خارج شود.

فرماندار دلفان با اشاره به برخی مشکلات در اراضی بهارستان و طرح نهضت ملی مسکن نورآباد افزود:در نشستی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان و تعدادی از مدیران کل استان، وضعیت این دو موضوع بررسی و برای همیشه تکلیف آن مشخص خواهد شد.

وی از اعلام آمادگی یکی از شرکت‌های بزرگ صنایع غذایی برای سرمایه‌گذاری در شهرستان دلفان خبر داد و اظهار داشت:این شرکت پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را در دلفان آغاز خواهد کرد که گامی مهم در توسعه اشتغال پایدار شهرستان است.

فرماندار دلفان همچنین با اشاره به سفر هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی به این شهرستان گفت:روند اجرایی پروژه چهارخطه نورآباد – هرسین پس از این سفر شتاب گرفته و فاز دوم طرح در حال آماده‌سازی است. البته برخی مشکلات در مسیر اجرا وجود دارد که باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برطرف شود.

سلامتی در ادامه به موضوع گازرسانی در مناطق سردسیر اشاره کرد و افزود:با توجه به آغاز فصل سرما، از شرکت گاز لرستان خواسته شده پروژه‌های ۹ روستای دهستان ایتیوند جنوبی را با سرعت بیشتری به نتیجه برساند و در صورت بروز مانع، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز برای رفع آن همکاری خواهند کرد.

