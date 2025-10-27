باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محسن اسدبیگی، مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به گسترش خدمات درمان ناباروری اظهار داشت:در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ۷۰ درصد هزینههای طرف قرارداد خصوصی پرداخت میشود و تمام خدمات آزمایشگاهی و درمانی ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت است
وی با اشاره به حمایتهای مالی انجامشده افزود:تاکنون سه هزار و ۸۶۴ زوج نابارور تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتهاند و با همکاری مراکز درمان ناباروری شفا و جهاد دانشگاهی، بیش از ۱۷ میلیارد تومان هزینه درمانی برای این زوجها پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سلامت لرستان با تأکید بر نقش حمایتی این نهاد گفت:بیمه سلامت یکی از ابزارهای خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود و مأموریت آن حمایت از اقشار محروم و ارائه خدمات درمانی عادلانه است. ما به سرمایههای انسانی این نظام خدمت میکنیم.
اسدبیگی در ادامه از افزایش مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت در استان خبر داد و افزود:تعداد مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت لرستان از ۶۰۰ مؤسسه در سال ۱۴۰۰ به بیش از یکهزار و ۲۰۰ مؤسسه رسیده است. این افزایش موجب پراکنش مناسب مراکز درمانی و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات بیمهای در سراسر استان شده است.