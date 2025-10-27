مدیرکل بیمه سلامت استان می‌گوید ۷۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز خصوصی و همه خدمات آزمایشگاهی و بالینی این حوزه تحت پوشش بیمه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- محسن اسدبیگی، مدیرکل بیمه سلامت استان با اشاره به گسترش خدمات درمان ناباروری اظهار داشت:در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ۷۰ درصد هزینه‌های طرف قرارداد خصوصی پرداخت می‌شود و تمام خدمات آزمایشگاهی و درمانی ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت است

وی با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده افزود:تاکنون سه هزار و ۸۶۴ زوج نابارور تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند و با همکاری مراکز درمان ناباروری شفا و جهاد دانشگاهی، بیش از ۱۷ میلیارد تومان هزینه درمانی برای این زوج‌ها پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت لرستان با تأکید بر نقش حمایتی این نهاد گفت:بیمه سلامت یکی از ابزارهای خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود و مأموریت آن حمایت از اقشار محروم و ارائه خدمات درمانی عادلانه است. ما به سرمایه‌های انسانی این نظام خدمت می‌کنیم.

اسدبیگی در ادامه از افزایش مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه سلامت در استان خبر داد و افزود:تعداد مؤسسات طرف قرارداد بیمه سلامت لرستان از ۶۰۰ مؤسسه در سال ۱۴۰۰ به بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ مؤسسه رسیده است. این افزایش موجب پراکنش مناسب مراکز درمانی و تسهیل دسترسی بیماران به خدمات بیمه‌ای در سراسر استان شده است.

برچسب ها: بیمه سلامت ، ناباروری
خبرهای مرتبط
مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان:
تعهدات بیمه سلامت در درمان ناباروری ۹۰ درصد است
وزیر بهداشت:
پوشش بیمه ناباروری در اصفهان آغاز شده است
معاون درمان بیمه سلامت کرمان:
مردم به مطب های مجهز به نسخه الکترونیک مراجعه کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدیران در قبال بازگشت اعتبارات عمرانی پاسخگو خواهند بود
چشم‌های هوشمند در دل طبیعت لرستان؛ آغاز پایش دیجیتال مناطق حفاظت‌شده
توزیع آرد سهمیه‌ای بین عشایر لرستان؛ بیش از ۲۰۰ هزار کیسه از ابتدای سال تحویل شد
انتصابات نباید اسیر منافع جناحی شود
پرداخت مطالبات پرستاران لرستان تا بهمن‌ماه؛ وعده تداوم پرداخت‌های منظم
پروژه راه‌آهن خرم‌آباد – دورود در ۳۰ جبهه کاری فعال است؛ پیشرفت ۵۸ درصدی ابرطرح ملی لرستان
پوشش بیمه‌ای ۳ هزار و ۸۶۰ زوج نابارور در لرستان؛ حمایت ۷۰ درصدی بیمه سلامت از هزینه‌های درمان
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران لرستان؛ پایان فصل انتظار کشاورزان
آخرین اخبار
پروژه راه‌آهن خرم‌آباد – دورود در ۳۰ جبهه کاری فعال است؛ پیشرفت ۵۸ درصدی ابرطرح ملی لرستان
پوشش بیمه‌ای ۳ هزار و ۸۶۰ زوج نابارور در لرستان؛ حمایت ۷۰ درصدی بیمه سلامت از هزینه‌های درمان
پرداخت مطالبات پرستاران لرستان تا بهمن‌ماه؛ وعده تداوم پرداخت‌های منظم
توزیع آرد سهمیه‌ای بین عشایر لرستان؛ بیش از ۲۰۰ هزار کیسه از ابتدای سال تحویل شد
انتصابات نباید اسیر منافع جناحی شود
پرداخت کامل مطالبات گندم‌کاران لرستان؛ پایان فصل انتظار کشاورزان
چشم‌های هوشمند در دل طبیعت لرستان؛ آغاز پایش دیجیتال مناطق حفاظت‌شده
مدیران در قبال بازگشت اعتبارات عمرانی پاسخگو خواهند بود
دستگیری ۹ نفر از کارکنان شهرداری دلفان به اتهام اختلاس
از وعده تا واقعیت؛ چرا لرستان در نقشه تجدیدپذیرها غایب است؟
زاگرس تشنه است؛ لرستان زیر سایه بحران آب، امیدوار برای بارورِ شدن ابرها
آغاز اجرای سد بختیاری با سرمایه‌گذاری خارجی؛ گامی تازه در توسعه زیرساخت‌های آبی لرستان
لرستان در مسیر اصلاح الگوی کشت؛ ضرورت سازگاری با کم‌آبی و تغییر اقلیم
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۰ برابر می‌شود
افزایش چهار برابری کشت آفتاب‌گردان در پلدختر
شتاب توسعه در منطقه ویژه اقتصادی ازنا؛ قرارداد ۶۱ میلیاردی برای تکمیل زیرساخت‌ها امضا شد