دبیر هیات فوتبال بوشهر گفت: در جریان دیدار تیم‌های پارس جنوبی جم و برق شیراز، رفتار نامناسب سه تماشاگر تیم مهمان موجب ایجاد درگیری در سکوها و توقف موقت بازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین مرادی اظهار کرد: در مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و برق شیراز که در ورزشگاه شهدای جم برگزار شد، سه تماشاگر تیم برق شیراز در جریان بازی اقدام به ایجاد جنجال کردند و یکی از آنان قصد ورود به زمین مسابقه را داشت.

وی افزود: این رفتار موجب درگیری ایجاد حاشیه در کنار شد و نیروهای انتظامی برای کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش ناآرامی ناچار به استفاده از گاز اشک‌آور شدند.

دبیر هیات فوتبال استان بوشهر بیان کرد: در اثر این اقدام، چند بازیکن که در کنار زمین حضور داشتند نیز تحت تأثیر گاز اشک‌آور قرار گرفتند، اما با واکنش سریع نیروهای انتظامی و مسئولان برگزاری، شرایط ورزشگاه به حالت عادی بازگشت و دیدار ادامه یافت.

مرادی ادامه داد: هرچند در طول مسابقه برخی اعتراض‌ها نسبت به قضاوت داور وجود داشت، اما منشأ اصلی جنجال، رفتار تماشاگران تیم مهمان بود.

وی گفت: داور مسابقه همچنین به دلیل رفتارهای غیرورزشی، چهار نفر از اعضای کادر فنی تیم برق شیراز را از کنار زمین اخراج کرد.

دبیر هیات فوتبال استان بوشهر تاکید کرد: هیات فوتبال استان گزارش کامل این اتفاقات را برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.

این مسابقات از هفته پنجم لیگ دسته یک رده سنی جوانان بود که در نهایت با برتری ۲ بر یک پارس جنوبی جم پایان یافت.

منبع ایرنا 

برچسب ها: پارس جنوبی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
مهاجرانی:
مجبوریم مازوت‌سوزی کنیم/ سال‌هاست ناترازی انرژی داریم
۱۵۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی در استان بوشهر توزیع شد
سانحه رانندگی ۲ فوتبالیست نونهال دشتستان را به کام مرگ کشاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنجال سه تماشاگر برق شیراز، بازی با پارس جنوبی جم را به حاشیه کشاند
آخرین اخبار
جنجال سه تماشاگر برق شیراز، بازی با پارس جنوبی جم را به حاشیه کشاند
معاون وزیر نفت: مجتمع گاز پارس جنوبی نقشی حیاتی در اقتصاد ملی دارد