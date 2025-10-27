باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین مرادی اظهار کرد: در مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و برق شیراز که در ورزشگاه شهدای جم برگزار شد، سه تماشاگر تیم برق شیراز در جریان بازی اقدام به ایجاد جنجال کردند و یکی از آنان قصد ورود به زمین مسابقه را داشت.

وی افزود: این رفتار موجب درگیری ایجاد حاشیه در کنار شد و نیروهای انتظامی برای کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش ناآرامی ناچار به استفاده از گاز اشک‌آور شدند.

دبیر هیات فوتبال استان بوشهر بیان کرد: در اثر این اقدام، چند بازیکن که در کنار زمین حضور داشتند نیز تحت تأثیر گاز اشک‌آور قرار گرفتند، اما با واکنش سریع نیروهای انتظامی و مسئولان برگزاری، شرایط ورزشگاه به حالت عادی بازگشت و دیدار ادامه یافت.

مرادی ادامه داد: هرچند در طول مسابقه برخی اعتراض‌ها نسبت به قضاوت داور وجود داشت، اما منشأ اصلی جنجال، رفتار تماشاگران تیم مهمان بود.

وی گفت: داور مسابقه همچنین به دلیل رفتارهای غیرورزشی، چهار نفر از اعضای کادر فنی تیم برق شیراز را از کنار زمین اخراج کرد.

دبیر هیات فوتبال استان بوشهر تاکید کرد: هیات فوتبال استان گزارش کامل این اتفاقات را برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.

این مسابقات از هفته پنجم لیگ دسته یک رده سنی جوانان بود که در نهایت با برتری ۲ بر یک پارس جنوبی جم پایان یافت.

منبع ایرنا