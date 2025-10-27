باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بر اساس هشدار‌های شهرداری غزه، انباشت بیش از ۲۵۰ هزار تُن زباله در مناطق مسکونی این شهر، همراه با کمبود شدید آب آشامیدنی و نفوذ فاضلاب، به وضعیت فاجعه‌بار زیستمحیطی و بهداشتی دامن زده است.

عاصم النبیه، سخنگوی شهرداری غزه، با اشاره به تخریب ۸۵ درصدی ماشین‌آلات جمع‌آوری زباله در طی جنگ اخیر، تأکید کرد که شهرداری توانایی مدیریت این حجم از آلودگی را ندارد.

وی با هشدار درباره جاری شدن فاضلاب در معابر و افزایش نگران‌کننده حشرات ناقل بیماری، خواستار مداخله فوری برای ارسال تجهیزات ضروری شد.

به گفته وی، تداوم این بحران، جان هزاران خانواده ساکن در غزه را با خطر شیوع بیماری‌های مسری تهدید می‌کند. این شرایط در بستر ویرانی‌های گسترده ناشی از جنگ و کمبود امکانات اولیه، نمایانگر عمق فاجعه انسانی در این منطقه است.

منبع: الجزیره