تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مسابقات زیر ۲۳ سال جهان نایب‌قهرمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پایان رقابت های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در صربستان، تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب ۲ مدال طلا توسط مبین عظیمی در ۹۲ و ابوالفضل محمدنژاد در ۱۲۵ کیلوگرم، یک مدال نقره توسط سینا خلیلی در ۷۰ کیلوگرم و ۳ مدال برنز توسط میلاد والی زاده در ۵۷، مهدی یوسفی در ۷۹ و ابوالفضل رحمانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، با ۱۲۷ امتیاز بعد از آمریکا به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافت.

در رده بندی تیمی آمریکا با ۱۳۷ امتیاز قهرمان شد، ایران با ۱۲۷ امتیاز دوم شد و ژاپن با ۸۵ امتیاز به عنوان سومی رسید.

در ۴ وزن پایانی این رقابت ها، ابوالفضل رحمانی در دیدار رده بندی وزن ۸۶ کیلوگرم برابر رحیم ماگمدوف کشتی گیر روسی الاصل فرانسه به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سخت در حالیکه در پایان تایم نخست ۴ بر صفر عقب بود در نهایت با نتیجه ۷ بر ۵ به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.

اما ابوالفضل بابالو در وزن ۹۷ کیلوگرم، آخرین نماینده ایران در این رقابت ها بود که در دیدار رده بندی برابر رضابک آیتموخان دارنده مدال طلای جهان از قزاقستان به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه سنگین ۷ بر یک شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند.

رضا مومنی در ۶۱ و یاسین رضایی در وزن ۶۵ کیلوگرم، دیگر نمایندگان ایران در ۴ وزن پایانی این مسابقات بودند که روز گذشته یکشنبه با شکست مقابل رقبایشان از دور رقابت ها کنار رفتند.

در پایان این مسابقات تیم آمریکا با کسب ۴ مدال طلا و یک برنز و مجموع ۱۲۷ امتیاز به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.

 

