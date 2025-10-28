باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ساره رشیدی، بازیگر سریال «پسران هور» از حس و حال خود در بازی در این سریال و نقش همسر شهید علی هاشمی گفت و تاکید کرد: بازی در این سریال را دوست داشتم؛ چون سریال متفاوتی بوده است.

رشیدی با بیان اینکه از آنجایی که من علاقه دارم در لهجه‌های مختلف بازی کنم، در آن سریال تمرکزمان بر لهجه اهوازی بود، گفت: البته کارگردانمان اصالتاً اهوازی بود و تاکید داشت که اهوازی‌ها در حالت عادی لهجه سختی ندارند. من نقش همسر شهید علی هاشمی را بازی کردم و آن فیلم برایم خاص بود. اصلاً داستان فیلم درد عجیب و غریبی دارد. اینکه یک نفر آنقدر برای وطنش تلاش کند و انرژی بگذارد و تمام تهمت‌ها را به جان بخرد، در نهایت مفقودالجسد بشود و باز تهمت‌ها به خانواده‌شان زده شود. وقتی آدم فکر می‌کند شوکه می‌شود. نه‌تنها در ایران بلکه در هر جای دنیا این قصه تاثیرگذار خواهد بود.

بازیگر سریال «پسران هور» ادامه داد: در نهایت بعد از ۲۲ سال جسد ایشان پیدا شد و تهمت‌ها برداشته شد و تازه مراسم‌های قدردانی و تشکر آغاز شد! ولی رفتاری که با خانواده شهید علی هاشمی شد خیلی غمگین بود. من نقش همسر شهید، خانم افشار نقش مادر شهید را بازی کردند و درخشان بودند. باید گفت خانواده شهید علی هاشمی نه‌تنها داغ عزیز دید، بلکه انگ تهمت هم به آنها زده شد. امیدوارم کسانی که سریال را دیده‌اند، دوست داشته باشند. در کل قصه مرا تحت تاثیر قرار داد.

وی از بازی در دو سریال تلویزیونی خبر داد و گفت: علاوه‌بر سریال «پسران هور» که به تازگی از شبکه یک سیما پخش شد، یک سریال به تازگی تمام کرده‌ام، که احتمالاً یک ماه دیگر پخش خواهد شد. به تازگی قرارداد یک سریال هم نوشته‌ام، که برای آقای حسین دارابی است. احتمالاً فیلمبرداری آن از نیمه آبان شروع شود و مدت زمان فیلمبرداری‌اش شش ماه است. هر دو سریال‌ها در ژانر کمدی و برای تلویزیون است.