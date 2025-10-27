باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شهردار آینده نیویورک از امام حسین (ع) می‌گوید + فیلم

زهران ممدانی، شهردار آینده نیویورک، از شجاعت امام حسین (ع) و پیروی از او در مبارزه با ظالم می‌گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهران ممدانی، سیاستمدار مسلمان که در هفته های آینده شهردار نیویورک خواهد شد به سوال یک خبرنگار درباره الگو گرفتن از امام حسین در مقابله با ظالم پاسخ می دهد.

۰۵ . آبان . ۱۴۰۴
