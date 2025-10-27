باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم

در ادامه تهدید‌های نظامی واشنگتن علیه کاراکاس یک ناو جنگی آمریکا به منظور انجام رزمایش نظامی نزدیک سواحل ونزوئلا پهلو گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - داستان کل ونزوئلا گفت: هدف اصلی ترامپ از سرنگونی دولت مادورو، مصادره منابع طبیعی این کشور از جمله مس، طلا و نفت است.

