جنگ افروزی در کارائیب و تعارض ترامپ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0644 \u0648\u0646\u0632\u0648\u0626\u0644\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0646\u06af\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u0645\u0627\u062f\u0648\u0631\u0648\u060c \u0645\u0635\u0627\u062f\u0631\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0633\u060c \u0637\u0644\u0627 \u0648 \u0646\u0641\u062a \u0627\u0633\u062a.\n