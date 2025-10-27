باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به وسعت بالای مناطق حفاظت‌شده استان گفت: در لرستان بیش از ۴۶۰ هزار هکتار منطقه حفاظت‌شده وجود دارد.

کامران فرمان‌پور افزود: این مناطق در قالب چهار منطقه اصلی با عنوان مناطق شکار و صید ممنوع تعریف شده‌اند و حفاظت از آن‌ها نیازمند تجهیزات و نیروی انسانی کافی است.

وی با بیان اینکه هر محیط‌بان در لرستان به‌طور میانگین مسئول نگهداری از چهار هزار هکتار منطقه حفاظت‌شده است، ادامه داد: در مجموع، استان برای حفاظت مطلوب از این مناطق به ۳۴۰ محیط‌بان دیگر نیاز دارد.

فرمان‌پور با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین پایش گفت: پایش و مانیتورینگ مناطق حفاظت‌شده استان از طریق هوشمندسازی و نصب دوربین‌های قوی در دستور کار قرار گرفته است

او افزود: این دوربین‌ها می‌توانند به محیط‌بانان در حفاظت مؤثرتر از مناطق کمک کنند و امکان نظارت از راه دور را فراهم آورند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان تصریح کرد: با استفاده از این فناوری‌ها، هر محیط‌بان می‌تواند وسعت زیادی از مناطق حفاظت‌شده را پایش کند. به واسطه این هوشمندسازی، هیچ متخلفی از چشم دوربین‌های محیط‌بانان به‌دور نخواهد ماند.