با هدف افزایش ضریب امنیت و نظارت بر مناطق حفاظت‌شده، طرح استفاده از دوربین‌های هوشمند در لرستان آغاز شد. این فناوری قرار است به یاری محیط‌بانانی بیاید که هرکدام مسئول نگهداری از هزاران هکتار طبیعت بکر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با اشاره به وسعت بالای مناطق حفاظت‌شده استان گفت: در لرستان بیش از ۴۶۰ هزار هکتار منطقه حفاظت‌شده وجود دارد.

کامران فرمان‌پور افزود: این مناطق در قالب چهار منطقه اصلی با عنوان مناطق شکار و صید ممنوع تعریف شده‌اند و حفاظت از آن‌ها نیازمند تجهیزات و نیروی انسانی کافی است.

وی با بیان اینکه هر محیط‌بان در لرستان به‌طور میانگین مسئول نگهداری از چهار هزار هکتار منطقه حفاظت‌شده است، ادامه داد: در مجموع، استان برای حفاظت مطلوب از این مناطق به ۳۴۰ محیط‌بان دیگر نیاز دارد.

فرمان‌پور با تأکید بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین پایش گفت: پایش و مانیتورینگ مناطق حفاظت‌شده استان از طریق هوشمندسازی و نصب دوربین‌های قوی در دستور کار قرار گرفته است

او افزود: این دوربین‌ها می‌توانند به محیط‌بانان در حفاظت مؤثرتر از مناطق کمک کنند و امکان نظارت از راه دور را فراهم آورند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان تصریح کرد: با استفاده از این فناوری‌ها، هر محیط‌بان می‌تواند وسعت زیادی از مناطق حفاظت‌شده را پایش کند. به واسطه این هوشمندسازی، هیچ متخلفی از چشم دوربین‌های محیط‌بانان به‌دور نخواهد ماند.

 

