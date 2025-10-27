باشگاه خبرنگاران جوان _ فاطمه راشکی گفت: مجموعه شورای شهر و شهرداری زاهدان با تمام توان پای کار رفع مشکلات شهروندان در خصوص مسائل شهری هستند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و حاشیه‌نشینی شورای اسلامی شهر زاهدان در ادامه افزود: یکی از موضوعاتی که مردم از شهرداری مطالبه دارند بحث فضای سبز شهری است که در این رابطه با توسعه خط لوله پساب شهر زاهدان به طول ۱۴ کیلومتر توانسته طی چند سال اخیر سرانه فضای سبز شهری را افزایش دهیم.

راشکی به موضوع جمع آوری زباله از سطح شهر نیز اشاره کرد و گفت: جمع آوری زباله سطح شهر در ساعت مشخصی از روز انجام می‌شود و مشکلی در این رابطه نداریم، اما مردم نیز باید در ساعت مقرر تعیین شده زباله خود را جلوی درب منزل قرار دهند تا شهرداری بموقع به جمع آوری زباله اقدام کند.

وی در همین رابطه اضافه کرد: قرار است به زودی ۵۰ دستگاه ماشین آلات زباله و شستشوی جوی و جداول به شهرداری زاهدان اختصاص یابد تا روند پاکسازی معابر سطح شهر بهتر و سریعتر انجام گیرد.

راشکی گفت: طبق برنامه ریزی‌های انجام شده هر هفته پنجشنبه و جمعه بصورت چرخشی محلات شهر زاهدان نیز پاکسازی از زباله و نخاله نیز می‌شود.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و حاشیه‌نشینی، همچنین با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم با مردم گفت: دیدار چهره به چهره با مردم نیز در دستور کار قرار دارد و هدف از برگزاری چنین جلساتی، شنیدن دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های شهروندان به‌صورت بی‌واسطه است. شورا با تمام توان پیگیر تحقق مطالبات مردم خواهد بود.

راشکی با اشاره به واگذاری جمع‌آوری زباله‌ها به شرکت‌های مستقل در شهرک‌های جهاد و برق گفت: روشنایی معابر، توسعه فضای سبز و ارتقای بهداشت عمومی از اولویت‌های اصلی ما در این مناطق است.

وی همچنین تصریح کرد: نصب تابلو‌های ورودی شهر، احداث پارک‌های محلی با مشارکت مردم، بهسازی معابر اطراف مساجد، لکه‌گیری آسفالت و تعویض باکس‌های زباله از جمله اقدامات در دستور کار شورا و شهرداری است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و حاشیه‌نشینی شورای شهر زاهدان، گفت: اعضای شورای اسلامی شهر زاهدان ضمن تأکید بر اینکه مردم سرمایه و پشتوانه اصلی مدیریت شهری هستند، خواستار مشارکت عمومی در حفظ نظافت، توسعه فضای سبز و نظارت بر اجرای طرح‌های شهری شد.

راشکی خاطرنشان کرد: هدف نهایی شورا، ساخت شهری زیبا، پاک و بانشاط با اتکای به همکاری مردم و تلاش همه مدیران است.

منبع شورای شهر اسلامی زاهدان