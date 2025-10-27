در نشست مشترک استاندار گلستان با اعضای مجمع نمایندگان استان، معاونین استانداری، رئیس اتاق بازرگانی گرگان و مدیر عامل منطقه آزاد اینچه‌برون، آخرین وضعیت اقدامات اجرایی و توسعه‌ای این منطقه راهبردی مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - استاندار گلستان در این نشست با تأکید بر نقش منطقه آزاد در تحول اقتصادی استان، خواستار تسریع در اجرای تعهدات دستگاه‌ها و رفع موانع موجود شد.

علی اصغر طهماسبی افزود: راه‌اندازی ساختمان شماره‌گذاری خودرو‌های وارداتی با پلاک منطقه آزاد، گامی مهم در تسهیل فعالیت‌های بازرگانی تلقی می‌شود.

نمایندگان استان نیز ضمن حمایت از روند توسعه منطقه، راهکار‌های تسریع در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اینچه‌برون را برشمردند.

این جلسه با هدف ارزیابی پیشرفت‌ها، شناسایی چالش‌های موجود و هم‌افزایی نهادی برای تسریع در تحقق اهداف منطقه آزاد برگزار شد.

برچسب ها: منطقه آزاد اینچه برون ، تحول اقتصادی
