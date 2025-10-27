باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - استاندار گلستان در این نشست با تأکید بر نقش منطقه آزاد در تحول اقتصادی استان، خواستار تسریع در اجرای تعهدات دستگاهها و رفع موانع موجود شد.
علی اصغر طهماسبی افزود: راهاندازی ساختمان شمارهگذاری خودروهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد، گامی مهم در تسهیل فعالیتهای بازرگانی تلقی میشود.
نمایندگان استان نیز ضمن حمایت از روند توسعه منطقه، راهکارهای تسریع در بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد اینچهبرون را برشمردند.
این جلسه با هدف ارزیابی پیشرفتها، شناسایی چالشهای موجود و همافزایی نهادی برای تسریع در تحقق اهداف منطقه آزاد برگزار شد.