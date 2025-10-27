باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در منامه بحرین، تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران امروز (دوشنبه) در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف فیلیپین رفت.
تیم کشورمان در این دیدار توانست با نتیجه سه بر یک و با امتیازهای (۲۵ بر ۱۸ در ست دوم، ۲۵ بر ۱۹ در ست سوم، ۲۵ بر ۱۸ در ست چهارم) مقابل فیلیپین به پیروزی برسد و راهی فینال شود. ملیپوشان والیبال ست اول را با امتیاز ۲۸ بر ۲۶ به فیلیپین واگذار کردند.
تیم والیبال دختران ایران در فینال باید به مصاف اندونزی میرود.
ملیپوشان دختر والیبال ایران تاکنون موفق به شکست تیمهای قطر، بحرین، چین تایپه، اندونزی و هنگکنگ شدهاند و با شکست فیلیپین برای اولین بار به فینال این مسابقات راه پیدا کردند.