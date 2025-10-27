شهردار زاهدان از راه اندازی کارخانه آسفالت ۱۶۰ تنی طی ۱۵ روز آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ طی بازدیدی که با حضور رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر، شهردار زاهدان، معاون امور زیربنایی و عمرانی، سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری زاهدان از کارخانه آسفالت برگزار شد روند پیشرفت فیزیکی و اقدامات صورت گرفته جهت بهره برداری از آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید شهردار زاهدان ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات مرتبط با کارخانه ۱۶۰ تنی تولید آسفالت گفت: با توجه به خریداری کارخانه آسفالت و اقدامات انجام شده، ان شاءالله طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته طی ۱۵ روز آینده این کارخانه راه اندازی و به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: با عنایت به خریداری تاسیسات و تجهیزات شن و ماسه مورد نیاز این کارخانه که به فاصله کم و در مجاورت آن قرار دارد روند تولید و پخش آسفالت سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

شهردار زاهدان از آسفالت یک میلیون و پانصدهزار مترمربع از معابر سطح شهر در آینده نزدیک خبر داد و گفت: موضوع آسفالت معابر به عنوان یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم ما همواره در دستور کار قرار دارد و در این راستا با توجه به ظرفیت تولید این کارخانه، آسفالت یک میلیون و پانصدهزار مترمربع از معابر سطح شهر با اولویت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد هدف گذاری شده که ان شاءالله بزودی و طبق یک برنامه مدون عملیاتی خواهد شد.

شایان ذکر است: در حال حاضر تولید آسفالت مورد نیاز شهرداری توسط کارخانه ۱۲۰ تنی شهرداری زاهدان تولید و پخش آسفالت به واحد‌های عمرانی در سطح شهر اقدام می‌گردد که با راه اندازی این کارخانه روند بهسازی و رفع فرسودگی معابر شهر با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

منبع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری زاهدان