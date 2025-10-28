مربی تیم فوتبال پرسپولیس از نحوه کنار گذاشتن وحید هاشمیان و تاخیر در آمدن اوسمار به تهران انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه باشگاه در این ۸ هفته از لیگ برتر فوتبال اولتیماتومی به وحید هاشمیان داده بود ، اظهار کرد: نه، باشگاه چنین کاری را در قبال وحید انجام نداده بود و به طور کلی هاشمیان داشت کار خود را انجام می‌داد. هاشمیان قبل از بازی با ذوب آهن احساس کرده بود که این آخرین سرمربیگری اش در پرسپولیس است.

باقری درباره اینکه وحید هاشمیان بعد از بازی با ذوب آهن در نشست خبری اعلام کرد که از امروز شروع دیگری خواهد بود و گویا از کنار رفتنش اطلاعی نداشت، گفت: تا وقتی باشگاه به طور رسمی به شما اعلام نکند که از سرمربیگری کنار گذاشته شدید، همچنان شما سرمربی هستید. آقا وحید تا روز شنبه که تمرین داشتیم سرمربی تیم بود، اما متاسفانه از چند روز قبل‌تر اعضای هیئت مدیره تحرکاتی در بیرون داشتند همه احساس کردند که خبر‌هایی وجود دارد و این اتفاق بعد از تمرین روز شنبه رخ داد.

او درباره اینکه نحوه کنار گذاشتن وحید هاشمیان از پرسپولیس درست بود، گفت: متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان از پرسپولیس درست نبود. روز شنبه که تمرین داشتیم بعد از اینکه تمرین تمام شد به خانه رفتم و محمد انصاری به من زنگ زد و بیان کرد که ما با هاشمیان صحبت کردیم و به او گفتیم که همکاری ات با پرسپولیس به پایان رسیده است. انصاری به من گفت که اگر تمرینات از روز دوشنبه هست، تمرینات زیر نظر شما برگزار شود. من به انصاری گفتم که چنین کاری را نمی‌توانم انجام بدهم، چون من مربی هستم و با وحید هاشمیان به پرسپولیس آمدم و با او هم باید بروم. اگر سرمربی جدید به پرسپولیس آمد و ما را خواست، در آن صورت ما به تیم اضافه می‌شویم وگرنه مثل همیشه طرفدار پرسپولیس هستیم و دوست داریم تیممان موفق باشد. من از این موضوع ناراحت شدم و به حدادی زنگ زدم و به او گفتم که شما روز بازی با ذوب آهن به داخل زمین آمدید و دست وحید را بلند کردید و قبل از بازی هم در هتل هم گفتید که آقا وحید سرمربی تیم هست. به هر حال او بیان کرد که من سر تمرین نبودم و انصاری با هاشمیان صحبت کرد. به نظرم می‌توانست نحوه جدایی هاشمیان از پرسپولیس شکل بهتری باشد و او نتوانست نه با ما و نه با بازیکنان خداحافظی کند.

او ادامه داد: به نظرم شکل جدایی هاشمیان خوب نبود و می‌توانست بهتر از این باشد. وقتی تیم نتیجه نگیرد همه جای دنیا چنین اتفاقی می‌افتد. باشگاه حق دارد با یک مربی دیگری صحبت کند، اما باشگاه به این شکل نباید این کار را انجام می‌داد.متاسفانه هر یک از اعضای هیئت مدیره به طور جداگانه با چند مربی صحبت کردند. مذاکرات با مربیان می‌توانست مخفیانه باشد و به بیرون درز پیدا نکند، اما متاسفانه این اتفاق افتاد و شکل خوبی نبود.

مربی پرسپولیس درباره اینکه وحید هاشمیان در تمرین روز شنبه خبر نداشت که از سرمربیگری سرخپوشان کنار گذاشته شده است، بیان کرد:بله، هاشمیان می‌دانست، اما باید به او یا نامه کتبی می‌دادند و یا مدیریت باشگاه سر تمرین می‌آمد و به آقا وحید می‌گفت که ما تا اینجا با شما بودیم و بقیه بازی‌ها را صلاح نمی‌دانیم که شما با تیم باشید. موقعی که تمرین با تماشاگر می‌گذارند و اصحاب رسانه هم دعوت می‌کنند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد چه معنی دارد؟

باقری درباره اینکه حواشی مدیریت باشگاه پرسپولیس چقدر در این تیم تاثیر گذار بود، اظهار کرد: من روز گذشته به بازیکنان در تمرین هم گفتم که شما با این اتفاقات ناآشنا نیستید و نزدیک به یک سال و نیم هست که چنین اتفاقاتی در باشگاه پرسپولیس می‌افتد. چند سالی که پرسپولیس موفق بود به خاطر ثبات مدیریت، کادر فنی و بازیکنانش بود و اتفاقات خوبی می‌افتاد. اما در این یک سال و نیم به خاطر اتفاقاتی که در پرسپولیس رخ داده است و ۳ سرمربی و مدیرعامل عوض شدند و بازیکنان از تیم رفتند، اینها نتوانست به تیم کمک کند. من از احمدی مالک باشگاه پرسپولیس خواهش می‌کنم که واقعا در انتخاب مدیرعامل باشگاه دقت عمل بیشتری داشته باشد و یک فردی را بگذارد که واقعا مدیر باشد و بتواند تیم را جمع و جور کند و این انتظار را دارم که مدیر خوبی انتخاب شود.

باقری درباره اینکه از عملکرد مدیریت باشگاه پرسپولیس راضی نبوده است، گفت: نه، بعد از رفتن ۳ بازیکن از پرسپولیس، حواشی برای درویش شروع شد و در هر بازی این حواشی برای او بیشتر می‌شد.

مربی پرسپولیس درباره اینکه اوسمار را گزینه مناسبی برای سرمربیگری پرسپولیس می‌داند، گفت: به نظرم در بین گزینه‌هایی همانند برانکو، اوسمار و کارترون که برای هدایت پرسپولیس مطرح شده بودند، اوسمار با توجه به شناختی که از تیم پرسپولیس و بازیکنان دارد، انتخاب خوبی هست. البته با برانکو هم صحبت کرده بودند، اما این مربی تمایل ندارد که در تیم باشگاهی کار کند.

باقری درباره اینکه در بازی روز پنج شنبه با تراکتور هدایت سرخپوشان را برعهده خواهد داشت، گفت: متاسفانه باشگاه برنامه‌ای برای کنار گذاشتن هاشمیان و آوردن اوسمار چیده بود و مدیران باشگاه خودشان می‌دانستند که این اتفاق دارد می‌افتد و چه بهتر بود که کار‌های اداری مربوط به اوسمار را زودتر انجام می‌دادند که او شنبه به تهران می‌آمد و تیم پرسپولیس را در این چند روزه تمرین می‌داد و بعد با تیم به تبریز می‌رفت و روی نیمکت تیم می‌نشست و سرمربیگری اش را انجام می‌داد. اینکه مدیران باشگاه روز شنبه به هاشمیان خبر کنار گذاشتنش را می‌گویند و قرارداد اوسمار هم روز دوشنبه امضا می‌کنند، این درست نبود. مدیران که می‌دانستند ما بازی مهمی با تراکتور داریم باید زودتر تغییر و تحولات را انجام می‌دادند تا شوکی بر تیم وارد شود. به هر حال با توجه به اینکه ما به همراه سایر مربیان در کنار تیم هستیم باید تیم را به جلو ببریم. اوسمار هم روز چهارشنبه به تهران می‌آید و با ما به تبریز اعزام می‌شود و فکر می‌کنم روی نیمکت هم نمی‌نشیند و بعد از این بازی احتمالا به تیم اضافه می‌شود.

باقری درباره اینکه در این چند روز با اوسمار صحبت کرده است، گفت: نه، اتفاقا من از حدادی خواستم که از اوسمار بپرسد که کمک هایش چه کسانی هستند تا ما تکلیف خود را بدانیم. البته اوسمار با دستیارانش می‌آید. حدادی به من گفت که اوسمار گفته است که باقری در تیم باشد، اما وضعیت بقیه دوستان را نمی‌دانم. با توجه به اینکه من با وحید هاشمیان به پرسپولیس آمدم و زیر نظر او کار می‌کردم، به مدیریت باشگاه گفتم که من سر تمرینات نمی‌روم، چون زیر نظر هاشمیان کار می‌کنم و ما هم باید کنار برویم و سرمربی جدید با کادر خودش به پرسپولیس می‌آید و اگر ما را خواست در آن صورت به تیم اضافه می‌شویم که حدادی گفت که اوسمار بیان کرده که باقری در جمع کادر فنی تیم هست.

مربی پرسپولیس درباره اینکه جو تیم در آستانه بازی با تراکتور به چه صورت است، گفت: اولا خودتان اشاره کردید که تراکتور در این یک سال و نیم که اسکوچیچ به این تیم اضافه شده است، به نظرم روند رو به رشد خیلی خوبی دارد و همین الان هم این اتفاق را رقم زده است و با بازی‌های خوب و نتایج خوبی که گرفته است، تیم آماده و سرحالی هست و بازی سختی مقابل تراکتور داریم. حالا در همین چند روزه تلاش می‌کنیم که تمرینات خوبی انجام بدهیم و با روحیه و باانگیزه تمرین می‌کنیم تا بتوانیم مقابل تراکتور بازی خوبی انجام بدهیم.

باقری درباره اینکه دفعه قبل ۴۰ روز سرمربی سرخپوشان بود و زورکی هدایت تیم را برعهده داشت، گفت: متاسفانه وقتی مربی اخراج می‌کنند باید یکی باشد که تیم را هدایت کند و الان هم مربی نیست و اوسمار هفته بعد به تیم اضافه می‌شود. به نظرم اوسمار باید برای این بازی زودتر به تهران می‌آمد و تیم را تمرین می‌داد و خودش روی نیمکت می‌نشست و این می‌توانست شوک خوبی برای تیم باشد.

او درباره اینکه وسوسه نشده است که سرمربی پرسپولیس باشد و اصلا علاقه‌ای به کار سرمربیگری ندارد، گفت: نه، اصلا وسوسه نمی‌شوم. مگر قیافه‌ام چشه؟ من باز هم تکرار می‌کنم که تیم پرسپولیس مربی بزرگی می‌خواهد و این تجربیاتی که در این چند ساله داشتم به نظرم جو بیرون به خصوص تماشاگران با مربی خارجی کنار می‌آیند و قبولش دارند. البته نه هر خارجی بلکه مربی بزرگ و بادانشی که بتواند هم به فوتبالمان و هم به پرسپولیس کمک کند.

او درباره تصمیم نهایی هاشمیان برای جدایی سردار دورسون از پرسپولیس گفت: مسلما تمام تصمیمات فنی را سرمربی تیم می‌گیرد. متاسفانه برخی از مواقع دوستان و پیشکسوتان ما صحبت می‌کنند، فقط اشاره می‌کنند که چرا کمک‌های وحید هاشمیان به او کمک نمی‌کنند. من به پیشکسوتان می‌گویم که شما کجا بودید که ببینید ما نظرمان را به هاشمیان می‌گفتیم. به هر حال هاشمیان سبک بازی دورسون را دوست نداشت و حالا یک مقدار هم این بازیکن حاشیه داشت و با هم صحبت کرده بودند و نمی‌دانم چه حرف‌هایی بینشان رد و بدل شد. وحید می‌گفت که من دنبال یک بازیکن شماره ۱۰ می‌گردم که پشت فوروارد بازی کند، چون سیستمش ۴-۲-۳-۱ بود. من از بازی دورسون بدم نمی‌آمد و چند بازی که برای پرسپولیس انجام داد بد کار نکرد. رضا شکاری به تیم اضافه شده بود و هاشمیان روی شکاری حساب کرده بود که پست شماره ۱۰ را بازی کند، اما ایشان دچار مصدومیت شد و نتوانست به تیم کمک کند.

باقری بیان کرد: همه بازیکنان را به جز مجتبی فخریان را کارتال گرفت.هاشمیان در پرسپولیس بدشانسی‌هایی هم داشت و بازیکنانی که رویشان حساب باز کرده بود مصدوم شده بودند. به نظرم تیم ما بالانس نبود و به جای این همه وینگر می‌شد کار‌های دیگری انجام داد. به هر حال آن موقع کارتال سرمربی تیم بود و بازیکنان با نظر این مربی جذب شدند.