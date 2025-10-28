عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس می‌گوید که ما با وحید هاشمیان به تفاهم نرسیده‌ایم، اما پایان همکاری‌مان را اعلام کرده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی اینانلو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره پایان همکاری با وحید هاشمیان و رونمایی از اوسمار به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان اظهار کرد: ما پایان همکاری خود را با هاشمیان اعلام کردیم و اتفاقاتی که افتاد دور از چشم مخاطبان و هواداران نبود. البته شاید در گوشه و کنار حرف‌هایی زده شد، اما با واقعیت پشت پرده نمی‌خواند. به هر حال هاشمیان زحمات خود را کشید و آثار زحماتش را هواداران و مخاطبان دیدند و ما هم تلاش می‌کنیم آنچه رضایت هواداران را جلب می‌کند را انجام بدهیم.  

اینانلو درباره اینکه با هاشمیان توافق نکردید، گفت: به هر حال پایان همکاری ما اعلام شد.البته مدلی  که هاشمیان و ما راضی شویم نبود و به تفاهم نرسیدیم.   به نظرم حضور اوسمار الان حال خوبی را در فضای فوتبالی ایجاد کرده است و پرداختن به حواشی آن انرژی مثبتی که حضور اوسمار دارد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.به هر حال به وحید هاشمیان خسته نباشید می گویم. نیت ما خیرخواهانه بود و ما نخواستیم از شرایط موجود بهره برداری کنیم. ما هاشمیان را دوست داشتیم و می خواستیم در فضای خوب و اخلاق مدارانه با او خداحافظی کنیم. متاسفانه نشد با هاشمیان رو در رو صحبت کنیم و به توافق برسیم. برای ایشان توضیح دادیم که چرا با مربیان دیگری مذاکره کردیم.  شاید اگر بعد از بازی با خیبر با هاشمیان قطع همکاری می کردیم این قدر حاشیه و هجمه علیه مدیریت به وجود نمی آمد.  

اینانلو در واکنش به پیام های ارسالی وحید هاشمیان به یکی از برنامه های تلویزیونی گفت: محمد انصاری نماینده باشگاه بود که به هاشمیان اعلام کند که می خواهیم با ایشان قطع همکاری کنیم. شرایط ما در جدول، ما را مجبور کرد که به سمت مربی برویم که تحولی در تیم ایجاد کند.آقای هاشمیان! شما روی چشم ما جا دارید، اما ما درباره پول صحبت نکردیم. ما خوشحالیم که هواداران حین جدایی از پرسپولیس به ایشان چیزی پرتاب نمی کنند و بازی را بردیم و از ما جدا می شوند. 

اینانلو درباره اینکه به هاشمیان پیشنهاد مدیریت ورزشی هم داده شده بود، گفت: نه، این خبر هم مانند خبر‌های دیگر به سرعت انتشار یافت و نتوانستیم کنترل کنیم. ما چنین حرفی را به هاشمیان نزدیم. ما به هاشمیان گفتیم که شما حیف هستید، چون تخصص دارید. ما گفتیم که‌ای کاش می‌شد یک تیم را در اختیار شما قرار می‌دادیم تا شما آن تیم را رشد داده و بالا بیاورید و بازیکن تربیت کنید، اما ایشان گفتند که به جز سرمربیگری نمی‌تواند جور دیگری در خدمت پرسپولیس باشد. اصلا ما به ایشان پیشنهاد حضور در تیم‌های پایه را ندادیم. ما به هاشمیان گفتیم که شما سرمایه ملی هستید و در تربیت بازیکنان به باشگاه پرسپولیس کمک کنید.    

اینانلو درباره اینکه اوسمار چند دستیار دارد و مبلغ قراردادش چقدر است، گفت: توافق ما با ایشان این است که ۳ دستیار به همراه خود بیاورد. قرارداد اوسمار ۱+۱ است و پیش شرط‌هایی برای قهرمانی پرسپولیس برایش گذاشتیم. عدد و رقم قرارداد مربوط به خود مربی است و من الان درباره اش صحبت نمی‌کنم. البته این اعداد و رقم‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده با واقعیت نزدیک نیست.  تمام موضوعات مربوط به قرارداد اوسمار و همچنین پایان همکاری با هاشمیان با حدادی است و او کارها را به خوبی جلو می برد. 

او درباره وضعیت  محل میزبانی  بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: جلسه هیئت مدیره را به خاطر تعدد کار‌ها و کسالت یکی از اعضا نتوانستیم روز گذشته برگزار کنیم. به هر حال حدادی در حال فراهم کردن کار‌های اوسمار بود که سریعتر به ایران بیاید. محل بازی دربی را مشخص نکردیم و منتظر اوسمار هستیم تا بیاید و همه چیز را تحویل بگیرد و نظر نهایی خود را درباره میزبانی دربی بگوید.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، وحید هاشمیان ، اوسمارلوس ویرا
خبرهای مرتبط
برگزاری تمرین پرسپولیس زیر نظر باقری؛
کریم سرمربی سرخپوشان در بازی با تراکتور است
دلخوری هاشمیان از باشگاه پرسپولیس؛ سرمربی جوان حاضر به دیدار با مدیران نیست
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
کشورایران صومعه سرا
۱۰:۲۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
شما آقای هاشمیان رو آورديد که باشخصیت ایشان بازی کنید یکماه قبل دسترس ترین همین هاشمیان بود شما که نظرتان اوسماربود چرا بخاطر یی مشت دلار دلالی این چند هفته رابه آقای باقری می سپردید تا اوسمار می آمد اکر بدلایلی اوسمارنتجیه نگرفت تکلیف چیست بعضی ها بخاطر منافع خودشان میرن هرچه بازیکن چپر چولاق خارجی را جذب می‌کنند که اصلا کیفیت ندارند
۰
۰
پاسخ دادن
دختران هندبال ایران قهرمان شدند
اولین برد پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان
AFC استقلال را نقره‌داغ کرد؛ محرومیت و جریمه برای سه بازیکن
بازی‌های آسیایی جوانان؛ پسران فوتسال ایران فینالیست شدند
صعود سخت الهلال در جام حذفی عربستان
غرامت ۳۰ میلیون یورویی یوونتوس به موتا و تودور؛ اسپالتی راهی تورین می‌شود
کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در چهار وزن نخست توسط آزادکاران
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
قربانی هم به برنز بسنده کرد
سید طا‌ها هاشمی به مدال برنز رسید
آخرین اخبار
دختر وزنه‌بردار ایران به مدال برنز رسید
صعود سخت الهلال در جام حذفی عربستان
قربانی هم به برنز بسنده کرد
کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز در چهار وزن نخست توسط آزادکاران
اولین برد پسران زیر ۱۷ سال هندبال ایران در مسابقات قهرمانی جهان
سید طا‌ها هاشمی به مدال برنز رسید
غرامت ۳۰ میلیون یورویی یوونتوس به موتا و تودور؛ اسپالتی راهی تورین می‌شود
بازی‌های آسیایی جوانان؛ پسران فوتسال ایران فینالیست شدند
نگاهی به عملکرد دختران جوان ایران در مسابقات آسیایی + فیلم
AFC استقلال را نقره‌داغ کرد؛ محرومیت و جریمه برای سه بازیکن
دختران هندبال ایران قهرمان شدند
واکنش سازمان لیگ فوتبال به چاقوکشی و استفاده از گاز اشک‌آور در لیگ پایه
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
ساعی: سلامت تکواندوکاران مهمتر از هر مدالی است/ قبول دارم نتایج خوبی نگرفتیم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
رسوایی تاریخی در فوتبال ترکیه؛ بیش از ۱۵۰ داور در شرط‌بندی فعال بوده‌اند
قضاوت تیم داوری ایرانی در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ صف‌آرایی برترین‌های پارالمپیک و جهان در امارات
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
شکستِ شیرین زنان افغان پس از ۴ سال محرومیت
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
سیمئونه: این برد مهم و ضروری بود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود