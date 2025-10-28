باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی اینانلو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره پایان همکاری با وحید هاشمیان و رونمایی از اوسمار به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان اظهار کرد: ما پایان همکاری خود را با هاشمیان اعلام کردیم و اتفاقاتی که افتاد دور از چشم مخاطبان و هواداران نبود. البته شاید در گوشه و کنار حرف‌هایی زده شد، اما با واقعیت پشت پرده نمی‌خواند. به هر حال هاشمیان زحمات خود را کشید و آثار زحماتش را هواداران و مخاطبان دیدند و ما هم تلاش می‌کنیم آنچه رضایت هواداران را جلب می‌کند را انجام بدهیم.

اینانلو درباره اینکه با هاشمیان توافق نکردید، گفت: به هر حال پایان همکاری ما اعلام شد.البته مدلی که هاشمیان و ما راضی شویم نبود و به تفاهم نرسیدیم. به نظرم حضور اوسمار الان حال خوبی را در فضای فوتبالی ایجاد کرده است و پرداختن به حواشی آن انرژی مثبتی که حضور اوسمار دارد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.به هر حال به وحید هاشمیان خسته نباشید می گویم. نیت ما خیرخواهانه بود و ما نخواستیم از شرایط موجود بهره برداری کنیم. ما هاشمیان را دوست داشتیم و می خواستیم در فضای خوب و اخلاق مدارانه با او خداحافظی کنیم. متاسفانه نشد با هاشمیان رو در رو صحبت کنیم و به توافق برسیم. برای ایشان توضیح دادیم که چرا با مربیان دیگری مذاکره کردیم. شاید اگر بعد از بازی با خیبر با هاشمیان قطع همکاری می کردیم این قدر حاشیه و هجمه علیه مدیریت به وجود نمی آمد.

اینانلو در واکنش به پیام های ارسالی وحید هاشمیان به یکی از برنامه های تلویزیونی گفت: محمد انصاری نماینده باشگاه بود که به هاشمیان اعلام کند که می خواهیم با ایشان قطع همکاری کنیم. شرایط ما در جدول، ما را مجبور کرد که به سمت مربی برویم که تحولی در تیم ایجاد کند.آقای هاشمیان! شما روی چشم ما جا دارید، اما ما درباره پول صحبت نکردیم. ما خوشحالیم که هواداران حین جدایی از پرسپولیس به ایشان چیزی پرتاب نمی کنند و بازی را بردیم و از ما جدا می شوند.

اینانلو درباره اینکه به هاشمیان پیشنهاد مدیریت ورزشی هم داده شده بود، گفت: نه، این خبر هم مانند خبر‌های دیگر به سرعت انتشار یافت و نتوانستیم کنترل کنیم. ما چنین حرفی را به هاشمیان نزدیم. ما به هاشمیان گفتیم که شما حیف هستید، چون تخصص دارید. ما گفتیم که‌ای کاش می‌شد یک تیم را در اختیار شما قرار می‌دادیم تا شما آن تیم را رشد داده و بالا بیاورید و بازیکن تربیت کنید، اما ایشان گفتند که به جز سرمربیگری نمی‌تواند جور دیگری در خدمت پرسپولیس باشد. اصلا ما به ایشان پیشنهاد حضور در تیم‌های پایه را ندادیم. ما به هاشمیان گفتیم که شما سرمایه ملی هستید و در تربیت بازیکنان به باشگاه پرسپولیس کمک کنید.

اینانلو درباره اینکه اوسمار چند دستیار دارد و مبلغ قراردادش چقدر است، گفت: توافق ما با ایشان این است که ۳ دستیار به همراه خود بیاورد. قرارداد اوسمار ۱+۱ است و پیش شرط‌هایی برای قهرمانی پرسپولیس برایش گذاشتیم. عدد و رقم قرارداد مربوط به خود مربی است و من الان درباره اش صحبت نمی‌کنم. البته این اعداد و رقم‌هایی که در رسانه‌ها مطرح شده با واقعیت نزدیک نیست. تمام موضوعات مربوط به قرارداد اوسمار و همچنین پایان همکاری با هاشمیان با حدادی است و او کارها را به خوبی جلو می برد.

او درباره وضعیت محل میزبانی بازی دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: جلسه هیئت مدیره را به خاطر تعدد کار‌ها و کسالت یکی از اعضا نتوانستیم روز گذشته برگزار کنیم. به هر حال حدادی در حال فراهم کردن کار‌های اوسمار بود که سریعتر به ایران بیاید. محل بازی دربی را مشخص نکردیم و منتظر اوسمار هستیم تا بیاید و همه چیز را تحویل بگیرد و نظر نهایی خود را درباره میزبانی دربی بگوید.