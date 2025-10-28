مشاور حقوقی باشگاه تراکتور درباره موارد قانونی فسخ قرارداد یک طرفه پرسپولیس با وحید هاشمیان توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - هوشنگ نصیرزاده مشاور حقوقی باشگاه تراکتور  درباره فسخ قرارداد یک طرفه باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان اظهار کرد: طبق ماده ۱۷ قانون نقل و انتقالات فیفا، اگر شما قرارداد یک بازیکن را یک طرفه فسخ کنید هم از پنجره نقل و انتقالاتی محروم می‌شوید و هم باید غرامت بدهید، اما برای مربی این قاعده وجود ندارد. شما فقط غرامت می‌دهید و بستن پنجره نقل و انتقالاتی وجود ندارد و محرومیت نیست. با توجه به اینکه محرومیت وجود ندارد، باشگاه‌ها به راحتی قرارداد مربیان خود را فسخ می‌کنند و یک فرد دیگر را جایگزینش می‌کنند.  

نصیرزاده بیان کرد: رفتاری که باشگاه  پرسپولیس با هاشمیان داشته است، به نظر خودش به نوعی پاسخگویی به مطالبات افکار عمومی بابت نتایجشان در جدول بوده است. غرامت مربی باید در قراردادش نوشته شده باشد. من نمی‌دانم در قرارداد هاشمیان غرامت را نوشتند یا نه! اما باید الباقی مدت قرارداد و  مطالبات این مربی را بدهند.  

او درباره پرونده ویلموتس بیان کرد: قاضی هلندی گفته بود که شما نمی‌توانید ابهام آمیز مبلغ در قرارداد بنویسید و باید رقمش را بنویسید. مثلا من دفاعی که برای بیرانوند کرده بودم بخشی از آن به این صورت بود که نمی‌توانید بگویید که تا پایان لیگ فلان بازیکن نمی‌تواند قراردادش را یک طرفه فسخ کند و باید تاریخ را مشخص کنید.  

