باشگاه پرسپولیس در انتخاب مدیرعامل جدید نباید به هیچ وجه شتاب زده عمل کند و کسی که سودای مدیرعاملی دارد باید برنامه داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالصمد ابراهیمی*
طوفان انتقادها از امروز پیرامون پرسپولیس شدت خواهد گرفت. با انتخاب اوسمار و تعیین تکلیف کادر فنی، اکنون گروهی دندان تیز کردهاند برای مدیریت و صندلیهای زیرمجموعه؛ کسانی که هنوز حتی به کار با کامپیوتر آشنا نیستند و در نگارش سادهترین متنها و نامهها دچار خطاهای فاحش املایی میشوند، اما سودای عرض اندام دارند. پرسپولیس را کوچک نکنید.
بازی اسم و فامیل، درمان درد پرسپولیس نیست. سالهاست به دنبال اسمها بودهایم؛ یکی برود، دیگری بیاید، بیآنکه نتیجهای جز تکرار خطا حاصل شود. به این نوشتهها و اخبار و آنهایی که به جای اندیشه، دل در گرو نامها بستهاند، اعتنا نکنید. این موجهای منفی و کوبیدن این و آن، تنها برای کسب منفعتهای شخصی است؛ منافعی که گاه نه پول است، نه جایگاه، بلکه همان جمله سادهی «دیدید من گفتم» خواهد بود.
هر کسی که سودای مدیرعاملی پرسپولیس دارد، باید برنامه و طرحی روشن و سهگانه در ذهن داشته باشد: برنامهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت؛ اجرایی و مبتنی بر ساختار. پیش از آنکه مجذوب نامها شوید، از آنان بپرسید برنامهشان چیست، نه عنوانشان. اگر قرار است پرسپولیس به شأن واقعی خویش بازگردد، راه آن تنها برنامهمحوری است؛ نه تکرار نامهای عمدتاً مردود و رفوزه که دردی از این پیکر خسته دوا نمیکنند.
آدمهایی که ساختار و پلن یک برنامه را در حد دو کاغذ آ۴ نمیتوانند تنظیم کنند به درد مدیریت تیم محلی هم نمیخورند چه برسد به مدیریت پرسپولیس. دوران مدیریت آبدوغ خیاری سالها است سر آمده و نتیجه آن را همین امروز داریم میبینیم که چه بلایی سر پرسپولیس آوردند. بگذارید این تیم نفس بکشد.
مالک باشگاه پرسپولیس اسیر هیجانات نشود
آقای احمدی! در انتخاب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به هیچ وجه شتابزده عمل نکنید. هیچ اتفاق فوقالعادهای پس از تغییر کادر فنی، فعلا در حوزه مرتبط با مدیریت رخ نخواهد داد. بر اساس خواستههای اوسمار، تیم نیازمند ترمیم و تقویت حداقل دو پست کلیدی است، و تا فرارسیدن نیمفصل، جز تلاش فنی و بازسازی ترکیب، تغییر چشمگیری در باشگاه متصور نیست.
در این فضای مهآلود و آب گلآلودی که برخی آگاهانه یا از سر منفعت شخصی میسازند، اسیر جو و هیاهوی ساختگی نشوید. تصمیمهای مهم مدیریتی را به دست احساس نسپارید. پرسپولیس و مدیرعاملش باید بر پایه مولفههای روشن و عقلانی انتخاب شوند؛ مثلا از جمله سطح تحصیلات، تخصص مرتبط و سابقه اجرایی. اگر مقرر است مثلا حداقل شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد باشد، دیگر دیپلمهها اصولاً نباید در دایره گزینهها قرار گیرند؛ مدیریت این مجموعه بزرگ و پرهوادار شوخی بردار نیست.
اکنون که تکلیف کادر فنی روشن شده، مجال تطهیر و اصلاح ساختار اداری فراهم است. اما این اصلاح نباید قربانی شعارزدگی و موجسواری شود. به سخنان عوامپسند و تحریکآمیز وقعی ننهید. تصمیم بگیرید بر مبنای دانش، تجربه و اصول حرفهای؛ نه براساس فریادهایی که برای سهمخواهی بلند میشوند. لابیها را نادیده بگیرید. فعلا وقت آرامش است تا در فضای آرام بتوان آینده را رصد کرد. پرسپولیس محل تصمیمات احساسی نیست، نهاد سرمایهگذاری، فرهنگ و اعتبار ملی است. برای چنین مجموعهای تصمیم علمی و درست، نه عجولانه و پرهیاهو، تنها راه رستگاری است. به هوچی گریها و خودکاندیدا پنداریهای عاشقان میز و صندلی توجه نکنید. این جا پرسپولیس است.