مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: پیش بینی می‌شود از ۱۰ هکتار مزارع آفتابگردان این شهرستان بیش از ۳۵ تن تخم آفتابگردان برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌ محمد علیزاده از آغاز برداشت تخم آفتابگردان در سطح ۱۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان هشترود خبر داد.

علیزاده از گل آفتابگردان به‌ عنوان یکی از محصولات اقتصادی یاد کرد و افزود: این گیاه با کشت و دوره رشد آسان، گزینه مناسبی برای علاقمندان به سرمایه‌گذاری کم و دریافت بهره بالا است.

وی گفت: در راستای رعایت الگوی کشت و توسعه تولید محصولات متنوع کشاورزی یکسال است که کشت آفتابگردان در شهرستان هشترود شروع شده است.

علیزاده گفت: به کشاورزان توصیه می‌شود که در راستای رعایت الگوی کشت با کارشناسان جهاد کشاورزی هشترود همکاری کنند و کارشناسان هم آماده برای راهنمایی هستند تا بتوانیم از منابع آبی و خاکی استفاده بهینه داشته باشیم. 

