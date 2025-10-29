یک عضو اتاق بازرگانی درمورد تأثیراتی که مکانیسم ماشه بر تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران، درباره پیامد‌های احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه بر اقتصاد کشور گفت: به طور قطع، اجرای این سازوکار تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد ملی، بخش خصوصی و صنعت ایران خواهد داشت.

به گفته‌‌ی او، این تأثیرات از افزایش ریسک مبادلات بین‌المللی و کاهش اعتبار اقتصادی کشور آغاز شده‌اند و تا ایجاد اختلال در تأمین مالی، صادرات، واردات و حمل‌ونقل بین‌المللی ادامه پیدا می‌کنند.

این عضو اتاق بازرگانی با تأکید بر این‌که فعال شدن مکانیسم ماشه عملاً ابزار و بهانه‌ای برای اعمال فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های بیشتر از سوی ایالات متحده است، افزود: واکنش احتمالی آمریکا به این موضوع می‌تواند شکل گسترده‌تری از محدودیت‌های تحریمی را دربرگیرد و مانع تعامل مؤثر بخش خصوصی ایران با جهان شود و در نتیجه، محدودیت‌هایی را به وجود خواهد آورد. اما با این وجود، می‌توان اقداماتی انجام داد تا تجارت خارجی انجام شود.

به گفته‌ی او، یکی از مواردی که اسنپ‌بک به همراه دارد این است که هزینه تعاملات خارجی را افزایش می‌دهد و روند دسترسی به منابع مالی و بانکی جهانی را نیز دشوارتر می‌کند.