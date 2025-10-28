یکی از دستورکارهای مجلس گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای کار و کشاورزی درخصوص ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی به صورت کالابرگ الکترونیکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یکصدوسی‌و‌ششمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد: 

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی مسئول در اجرای طرح کشاورزی ۵۵۰ هکتاری در استان‌های خوزستان و ایلام از سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۴۰۲

ارائه گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهادکشاورزی در خصوص نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم‌درآمد و نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به صورت کالابرگ الکترونیکی و تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست  در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون  صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

تقاضای دوفوریت در مورد طرح تعیین سالروز شهادت حسن طهرانی مقدم به عنوان روز ملی اقتدار موشکی ایران نیز در دستور روز جاری قرار دارد.

 

در مجلس صورت گرفت؛
تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌های اجرایی درخصوص طرح کشاورزی در خوزستان و ایلام
قالیباف: وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست
مقتدایی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
چین و روسیه به‌عنوان هم‌پیمانان ایران حسن‌رفتار خود را به نمایش گذاشته‌اند
قالیباف: برای توزیع جمعیت چاره‌اندیشی کنیم
