زمان برگزاری آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: آزمون جذب عمومی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴ در روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ برگزار خواهد شد.

فرایند دریافت کارت شرکت در آزمون از مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ از طریق مراجعه به درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir قابل دسترس می‌باشد.

آدرس محل حوزه انتخابی هر داوطلب بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج شده است.

آزمون صرفاً بصورت تستی برگزار می‌گردد.

آزمون هوش و استعداد شغلی برای تمامی داوطلبان دانشگاهی و حوزوی برگزار می‌گردد.

در زمان برگزاری آزمون استفاده از هر گونه کتاب قانون، جزوه و ... ممنوع می‌باشد.